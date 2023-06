Se declararían independientes diputados locales de Coahuila expulsados de Morena

Los diputados locales de Morena, Laura Francisca Aguilar Tabares y Francisco Javier Gómez, al ser expulsados del partido por expresar su apoyo a un candidato a gobernador distinto a su instituto político, no podrán sumarse a otro grupo parlamentario y tampoco tienen posibilidad de conformar una fracción parlamentaria, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

La legisladora informó que apeló la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al considerar que la resolución fue injusta y esperan que resuelvan antes de dos meses.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: declaran culpable al comunicador Milton ‘N’ por abuso

“Ya impugnamos, ya se mandó al Tribunal Electoral, hay que esperar la determinación de ellos. Todo este tiempo he estado apoyando al Movimiento Regeneración Nacional, soy diputada de Morena, me considero diputada de Morena, que siempre está velando por el proyecto de nación y también a favor del pueblo”, dijo Aguilar Tabares.

“Esta situación que se dio con el dictamen que mandó la Comisión Nacional, en lo personal se me hizo una determinación injusta. Nos han catalogado de traicioneros y que yo he apoyado a otro candidato, y el candidato que hemos estado apoyando ha sido un candidato de un partido que siempre ha estado apoyando a Morena desde sus inicios”, justificó.

Insistió en que el dictamen es injusto, tanto contra ella como para el resto de los aproximadamente 20 expulsados, incluyendo consejeros estatales, por eso la determinación de impugnar.

“Una vez resuelta la situación tendríamos que tomar decisiones, pero todavía no, todavía sigamos en la bancada de Morena. Lo mejor es que se resuelva esta situación, que el dictamen que dé el Tribunal sea a favor, sin embargo, en caso de que no lo fuera, yo me encuentro tranquila, sé que hasta este momento he hecho lo correcto, he estado actuando de manera debida y esto me parece injusto”, afirmó.

“En caso de que no fuera a favor, ya tomaremos la decisión. Yo siempre he asumido las acciones, los resolutivos y me considero una persona que siempre actúa bajo la legalidad, respetando los valores y el respeto a las instancias. En lo personal o en lo profesional, ya tomaré mis decisiones, pero me encuentro tranquila porque no hemos estado haciendo nada incorrecto y siempre viendo a favor del pueblo”, agregó.

Por su parte, Francisco Javier Gómez Cortez evitó dar información sobre la expulsión decretada, pues el proceso está en curso y oficialmente no ha sido notificado del fallo.

Se le cuestionó si era morenista y respondió: “Cuestiones internas del partido las resuelvo en partido... no puedo hacer declaraciones”, pero adelantó que buscará apelar la resolución relativa a su expulsión.