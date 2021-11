Se lleva a cabo nueva jornada de vacunación binacional por COVID-19 en Puente Internacional

La mañana de este miércoles un nuevo grupo de mil 100 adolescentes de 12 a 17 años, participaron en la jornada de vacunación binacional en el Puente Internacional ‘Coahuila 2000’, recibiendo la primera dosis de vacuna anti Covid de la farmacéutica Pfizer.

El alcalde, Claudio Bres, detalló que, hace casi un año inició el proceso de vacunación anti-Covid en esta frontera y todo empezó con los primeros respondientes médicos, que trabajaban en hospitales y en áreas Covid.

Después se avanzó paulatinamente, con el transcurrir de los meses, fue con los adultos mayores de 60 años, de ahí se fue bajando y se han llevado meses en que se lograra un 85 a 90% de vacunación en esta ciudad.

“Está pasando algo muy similar con jóvenes, vamos a sumar cerca de 6,000. Vamos a seguir tocando puertas, y mantener las relaciones con nuestros hermanos del lado americano, del condado de Maverick, para que estos grupos cada vez sean más y que podamos seguir avanzando”, enfatizó.

En este sentido, el munícipe precisó que este día se suman mil 100 jóvenes más, entre los 12 y 17 años que cuenta con su vacuna anti Covid.

“La próxima semana, el 18, recibirán su segunda dosis quienes hace 2 semanas recibieron la primera. Hay un compromiso amable, respetuoso, sin ninguna obligación, de la autoridad de Estados Unidos de seguir buscando vacunas y seguir ayudándonos en este grupo”, recalcó.

De igual forma, mencionó que, quienes ya tienen una visa y cruzan la frontera, una vez que se reabrió, pueden llevar a sus hijos menores de 17 años a vacunar, sin que se les solicite ningún documento probatorio de que ya están vacunados para el cruce.

“Lo hemos estado viendo en centros comerciales de la ciudad de Eagle Pass, estuve el lunes en uno de ellos, mientras que haces fila y tienes que esperar a todos los que ahí estuvieron y así también el pasado martes y este día, se les ha vacunado, ahí creo que la oportunidad no solo la están aprovechando padres de Piedras Negras que tengan una visa, sino de toda la región, porque no hay distingo. Con esto avanzamos en poder vacunar a nuestros menores”, afirmó.

De igual manera, Bres Garza dijo que, sin afán de perjudicar, tiene conocimiento que en algunos otros lugares donde se han hecho las jornadas de vacunación binacional, se ha tenido que ser pagando una cuota o en el lado mexicano, a diferencia de lo que se hace en Eagle Pass y Piedras Negras.

“Por ello, todas las veces que ustedes me dan la oportunidad de declarar, no me canso de agradecer a las autoridades del condado de Maverick, a David Saucedo, juez y a Leopoldo Vielma, jefe del sistema de emergencias, por todo el apoyo que me dan”, destacó el presidente municipal.

En cuanto a las gestiones con el gobierno de México para la vacunación de rezagados, el alcalde precisó que mantienen la comunicación telefónica y en escritos con el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, en aras de seguir tocando las puertas para todos estos rezagados, que, por alguna razón, decidieron no vacunarse cuando se abrieron sus grupos de edades.