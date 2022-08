A pesar de la fuerte crítica y oposición de los partidos Morena, Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PT, tanto Larissa María Rodríguez Villarreal como Hugo Alejandro González Bazaldúa fueron aprobados por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales para que en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se decida quién será el próximo presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Los consejeros del INE, integrantes de la Comisión de Vinculación, aprobaron por unanimidad el dictamen en el cual se propone a Larissa y a Hugo Alejandro como los perfiles idóneos para ser el próximo consejero presidente del IEC, en sustitución de Gabriela de León Farías, por un período de siete años a partir del mes de noviembre próximo.

Publicidad

La Comisión de Vinculación escuchó las críticas y la oposición de los partidos políticos, pero pidió pruebas tangibles sobre los señalamientos en contra de la designación de los perfiles, algo que no demostraron en la sesión; la Comisión únicamente avaló cambios en los perfiles de candidatos a consejeros en el caso del estado de Aguascalientes y para Coahuila quedó igual.

Tanto los representantes de los partidos Morena y del PT, como del PAN y Movimiento Ciudadano se opusieron a los candidatos seleccionados por el INE tras un largo procedimiento, porque consideraron que no son ideales para dirigir al IEC, y sobre todo porque está cercano el proceso de elección de Gobernador en el año 2023.

TE PUEDE INTERESAR: Perfilan a los finalistas Larissa María Rodríguez Villarreal y Hugo Alejandro González Bazaldúa para la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila

Publicidad

Para el PT ni Larissa, ni Hugo Alejandro garantizan la imparcialidad y la objetividad del Consejo General del INE, de acuerdo con sus comentarios vertidos en la sesión de la Comisión de Vinculación.

En el caso del PAN, se opuso porque militantes expresaron que Larissa María no mostró liderazgo en las entrevistas y tampoco capacidad para el nombramiento, mientras que de Hugo Alejandro se dio a conocer que enfrentó una denuncia por violencia política en razón de género.

La presidenta de la Comisión de Vinculación pidió a los partidos que sus observaciones hacia los aspirantes seleccionados para presidir el Consejo General del IEC sean basadas en pruebas, y que las hagan llegar al INE para tomar una determinación.

Publicidad

En el caso de Larissa María también aclaró que sí se revisaron las redes sociales desde el año 2013 y se consideró el derecho al olvido, mientras que de Hugo Alejandro la denuncia que enfrentó no tuvo consecuencias porque se aplicó la caducidad, pero eso no quiere decir que se ha determinado si aplicó o no violencia política en razón de género.

La consejera Adriana Favela también se unió a la petición de que si los partidos tienen pruebas de lo expuesto, que las presenten ante el INE para valorarlas y tomar una determinación.

El representante del PRD, Alejandro Padilla, fue muy puntual en sus señalamientos al dar a conocer que Larissa María tiene mucha cercanía con la actual presidenta Gabriela de León y otros consejeros, lo mismo que Hugo Alejandro, y esto puede llevar a que dentro del IEC continúen los conflictos internos y la falta de acuerdos.

Publicidad