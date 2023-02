Se pasa el alto y provoca aparatoso accidente, vehículos son declarados pérdida total en Saltillo

Por no respetar su alto obligatorio, un joven conductor ocasionó un aparatoso accidente en el cual destrozó una camioneta, por lo que resultó detenido, ya que no contaba con seguro vehicular y no pudo pagar los daños ocasionados en este accidente.

Fue justo a la medianoche de este lunes que se reportó el accidente en la colonia Vista Hermosa, luego de que el conductor de un vehículo Chevy se pasara el alto que marcaba el cruce de la Calle 19, por donde circulaba, y la avenida Central por donde circulaba una camioneta Chevrolet que fue chocada en el costado izquierdo.

Tras el impacto, ambos vehículos se proyectaron contra la banda metálica que se encuentra en este cruce que se puso para proteger una vivienda, ya que anteriormente se han presentado accidentes en ese punto y fue gracias a esta protección que el domicilio no se vio afectado, sin embargo, ambos vehículos quedaron en pérdida total.

Sin embargo, y pese a lo aparatoso del accidente, no se presentaron personas lesionadas, así que no hubo necesidad de solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.

Pero quienes si llegaron al lugar fueron elementos de Tránsito Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar los vehículos y así tomar conocimiento de dicho accidente para turnarlo ante el Ministerio Público, quien será el encargado de determinar los daños a pagar, en tanto el responsable permanece detenido en la comandancia municipal.