Se pierde en fugas 37% del agua de Saltillo: Gloria Tobón

La doctora Gloria Tobón, experta en hidrología manifestó que no únicamente hace falta una severa campaña de cuidado del agua en Saltillo, sino que además la cantidad del líquido que se va en fugas no ha cambiado demasiado con el paso de los años.

Datos históricos han sido registrados ante el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores, donde se observa que la eficiencia física del agua se ha posicionado entre los 50 y los 60 puntos en los últimos años.

En el programa se detalla que la eficiencia física es la que mide la cantidad de agua que es extraída, contra la cantidad de agua que es finalmente entregada a los domicilios que tienen el servicio; es decir, que el agua que no se consume en las casas pero que sí se distribuye, podría estarse perdiendo en fugas del suministro.

De acuerdo con Gloria Tobón, entre 2020 y 2021, el informe de eficiencia física ha indicado que es del 63 por ciento; sin embargo, a nivel histórico ya han tenido estos porcentajes, pero un año después puede bajar nuevamente.

“El aumento no ha sido muy grande, en el pasado han tenido más alta eficiencia que ésta, y el problema es que Aguas de Saltillo no la mantiene y no sigue aumentándola. Tienen una eficiencia alta y al siguiente año bajan nuevamente”, expresó.

A nivel histórico, los datos del PIGOO arrojan que el mejor nivel que han tenido de eficiencia física fue en 2010 con 66.69 por ciento de eficiencia, pero después volvió a bajar en 2014 a 47.56, donde más del agua que viajaba por el suministro era desperdiciada en fugas.

“Agsal dice que adqurió un equipo que a nivel satélite identifica las fugas, pero el aumento no ha sido muy grande”, dice.

Al respecto, Aguas de Saltillo manifestó que en los últimos años la eficiencia física ha incrementado hasta el 80 por ciento, según los datos que tienen en sus monitoreos.

“En estos 21 años se ha pasado de una eficiencia física muy baja a una de casi el 80 por ciento”, manifestó Jordi Bosch, presidente de la compañía quien además mencionó que sí cuentan con un equipo inteligente que ha resultado efectivo para combatir incluso fugas invisibles.

Fue recientemente que las autoridades dieron a conocer que en la entidad ya existen problemas de sequía y la Región Sureste no es la excepción, por lo que el agua enfrenta una complejidad, y en ese sentido, Gloria Tobón afirma que además del agua que se desperdicia y los proyectos que se consideran inviables de traer agua de otros cauces, falta cultura del cuidado del agua.

“Urge y lo hemos dicho muchas veces. La gente debe saber que tiene que cuidar el agua”, manifestó Gloria Tobón.