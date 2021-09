Se quejan por falta de maestros en secundaria

Padres de familia del segundo grado de la secundaria Eulalio Gutiérrez, ubicada en la colonia Bonanza, denunciaron que desde hace semanas algunos docentes dejaron de atender las clases en línea a las que sus hijos deben conectarse para continuar con su plan de estudios.

Carla, una madre de familia cuyo hijo toma clases en esta institución en el segundo grado, asegura que desde que inició el ciclo escolar no se cuenta con un profesor para las clase de matemáticas, por lo que junto a otros padres de familia, que detectaron la ausencia de maestros de diversas materias en el mismo grupo, reportaron la situación a un prefecto eventual.

Sin embargo, señalaron que el prefecto indicó ser eventual y estar apoyando de manera voluntaria, ya que no le corresponde el grupo, por lo que no se ha solucionado el problema.

“Estamos preocupados porque además de que nuestros hijos están en una etapa en la que no quieren atender las clases, encima los maestros no acuden o los dejan esperando por mucho tiempo antes de conectarse o mandarles siquiera alguna tarea. Sabemos que ya de por sí es mucho el rezago en los niños y para que todavía los maestros no se reporten a las clases, no nos parece algo correcto”, señaló.

Agregó que aunque este grupo ha solicitado en diversas ocasiones una junta con el director, desde que inició el ciclo escolar únicamente han tenido reuniones informativas sobre los protocolos para el próximo regreso a clases, pero nadie hasta el momento ha atendido por la falta de clases de los alumnos.

Los padres de familia quejosos afirman que están en la mejor disposición de apoyar a sus hijos, pero sin la guía de un maestro será difícil, por lo que piden solución rápida a esta problemática.