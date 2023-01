Al lugar acudió personal de bomberos de la estación Oriente de Saltillo, así como autoridades de Protección Civil, quienes se encargaron de tomar control de la situación y extinguir las llamas.

Aparentemente no hubo más que daños estructurales, de tal forma que al no haber personas heridas no fue necesaria la movilización de paramédicos.

Autoridades de los cuerpos de bomberos expresaron desconocer los motivos por los que se inició el incendio.