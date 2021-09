Seguridad, empleo y agua: prioridades de Román Alberto, alcalde electo de Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde electo, Román Alberto Cepeda, afirmó que la seguridad, la generación de empleos y la gestión del agua, serán las prioridades en su administración frente al Ayuntamiento de Torreón que iniciará en enero próximo.

La ciudad debe ser vista como un ente vivo, al cual se debe proveer de todos los servicios de manera eficiente como el alumbrado, limpieza e imagen urbana, incluido ahí el pavimento y los espacios públicos.

“Hay muchas más cosas, pero esas tres requieren una atención especial y mucho trabajo, hay mucho por hacer en la ciudad, pero lo que más duele a los torreonenses son esos tres aspectos”, precisó.

Aseguró que el procedimiento de entrega-recepción que está por iniciar, permitirá tener un panorama de cómo se recibe la administración municipal, para visualizar hacia dónde la llevará.

MEJORAR PARQUE VEHICULAR

En el rubro de seguridad, dijo que es prioridad revisar el parque vehicular antes de finalizar el año, para el cual tiene contempladas diferentes soluciones, entre ellas ampliarlo, renovarlo o, si el presupuesto lo permite, adquirir los vehículos.

“Queremos empoderar nuevamente a la ciudadanía, tenemos que hacer un gobierno muy ciudadano y la policía tiene que estar muy ciudadanizada”, indicó.

Durante sus visitas a otras ciudades ha constatado que quienes han desarrollado los programas y acciones que han dado grandes resultados son los saltillenses.

La seguridad pública es otro tema de especial prioridad para el Municipio de Torreón, se habrán de redoblar esfuerzos para continuar con la protección a los ciudadanos, dijo.

Para ello se reforzarán las estrategias y programas de proximidad a fin de que prevalezca la paz social y la tranquilidad.

Desde que recibió la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo de Torreón, no hay tiempo de descanso, no hay tiempo tampoco para curvas de aprendizaje, todo ha sido planeado desde la campaña, al margen del resultado obtenido.

Como político apasionado porlo que hace, afirmó que no habrá continuidad, sino mejora en la administración pública municipal, tal como lo ofreció en campaña, porque “no solamente ganamos, sino que crecimos en el número de votos y eso nos obliga a hacer un mejor trabajo”.

RENOVAR LAS DIRECCIONES

Dice que va a ser una administración que sume, no que reste; ninguno de los actuales directores repetirá en el cargo, aunque otros podrían regresar de pasadas administraciones, siempre viendo los resultados que dieron en los gobiernos anteriores.

Gobernanza no es otra cosa más que la participación ciudadana en una administración; hoy Torreón tiene un gran aliado: el Gobernador, sería un error no trabajar de la mano, para mejorar el crecimiento.

EL RETO DEL AGUA

Román Alberto advierte que el reto del agua es más grande de lo que aparenta, la empresa abastecedora (Simas), además de una enorme deuda, enfrenta grandes problemas jurídicos con Ecoagua por la posesión de la planta tratadora y con la Comisión Nacional del Agua por adeudos derivados de la extracción, pero también con proveedores a los que les debe millones de pesos.

“Lo único que pretendo es ser el mejor político que haya tenido Torreón en la historia” -después del Gobernador- aclara.

Después de eso, explica que el agua es fundamental, no se puede admitir que aquí sea un problema, las actuales autoridades lo tienen que resolver en los meses que les quedan, porque “a mí no me gusta cargar mochilas que no son mías”.

Dentro del proyecto Agua Saludable para La Laguna, Torreón es la ciudad con mayor beneficio, dado el número de población; se empezará por renovar la red de distribución, es un proyecto importante que se tiene que apoyar, precisó.

Destacó que el plan de trabajo lo viene construyendo en función de una realidad que habrá de venir en el 2022, en coordinación de ese gran aliado y muy conscientes de que su administración tiene que ser, como lo mencionó desde la campaña; eficiente y eficaz y por el bien común.