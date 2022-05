“Es una lógica perversa. Puede ser ‘déjala ahí, vamos a pasar a recogerla’, se les olvidó. O no se ha cubierto la cuota de esas personas. Si la traes no va a pasar y como muchos productos cuando la mercancía pierde valor, como los chiles o tomates, sale más caro llevarla al punto de entrega cuando no me la van a pagar”, amplía el analista de la Iniciativa Global.

Parecido piensa David Pérez, especialista en derechos humanos y excoordinador del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.

Comenta, con base en testimonios de migrantes, que muchas veces resulta que no es costeable asumir el riesgo de continuar, les incrementan precios y llegar hasta un punto representa ya recuperar inversiones.

“Todo eso sucede mientras los migrantes están expuestos”, añade.

Pérez considera que los números de detenciones deben ser cuestionados más allá si reflejan efectividad o no, pues es un tema que escapa de la atención en la raíz.

El 9 de marzo, en un filtro en el municipio de Allende, se detuvo un autobús de pasajeros que transportaba a 79 migrantes. El 13 de marzo, otro camión fue interceptado y en su interior se hallaron 82 migrantes cubanos.

El 15 de marzo, policías de Castaños detuvieron dos camionetas tipo van en donde iban 64 migrantes guatemaltecos, cubanos y colombianos, y en el municipio de Arteaga, el mismo día, fueron hallados 38 indocumentados abandonados en una caja de tráiler.

Y el conteo continúa.

Enfrentamientos, ligados a tema migratorio

El Gobernador Miguel Riquelme ha mencionado, a raíz de la crisis migratoria, que los últimos enfrentamientos entre policías estatales con presuntos miembros del crimen organizado tienen que ver más con el tráfico de migrantes que con el tema del trasiego de droga.

“Hoy les deja 5 mil, 6 mil dólares por migrante, más que la droga”, aseguró el mandatario durante una conferencia de prensa.

En cuatro años, la Fiscalía General de Coahuila ha abierto 48 carpetas de investigación por enfrentamientos entre civiles armados y policías estatales. En ese periodo suman 107 civiles armados abatidos, según información entregada como respuesta a una solicitud de información.

A pesar de que en el discurso oficial se ha referido que el crimen organizado intenta “ingresar al estado”, principalmente por el noreste de la entidad, en las brechas que comunican Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas, Torreón es el municipio con más carpetas abiertas por enfrentamientos desde el 2018, con 18 expedientes. Le siguen Piedras Negras y Guerrero, al norte, con cinco cada municipio.