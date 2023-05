Los intereses, sueldos y propiedades de los candidatos a la gubernatura

Aunque usted no lo crea, 7 candidatos aseguraron que no reciben ingresos y 11 prefirieron no responder a este dato.

“Parecería que es solo un tema de transparencia o compromiso con la anticorrupción, pero es un tema básico de la democracia. Si no tienes información del candidato no puedes comparar y elegir. Y no la tienes. Lo que tienes es propaganda, muchos TikToks y poca información” , opinó Eduardo Bohórquez.

Lo que llama la atención en el caso de Jiménez Salinas, es que en su declaración de interés cuando fue alcalde, no declaró ningún interés, es decir, refirió no tener participaciones en sociedades ni empresas, pero ahora como candidato que pide el voto sí difunde las cuatro empresas en las que tiene participación.

VOTO INFORMADO

Marco Zamarripa del CCI Laguna, reconoció que hace falta mucha participación e interés en conocer estas declaraciones. Sostuvo que se requiere promover un voto informado y razonado que incluya conocer las declaraciones de los candidatos.

“Me parece que no ven un costo político (candidatos) el que no suban la información debida, es una invitación y una buena opción para presumir de los logros que ellos tienen. Un problema es que no son vinculantes, no son obligatorios. Ante la falta de una sanción no hay un impacto en la decisión que pueda tener”, expuso Zamarripa.

Dijo que como ciudadanía tenemos que estar seguros de lo que poseen los candidatos y servidores, y que coincida con lo que reportan a las instancias correspondientes. Agregó que es una tarea permanente el mantener las observaciones y vigilancia a los servidores públicos de manera constante.

Para el catedrático Ordaz, al común de la gente todavía no le interesa conocer estas declaraciones porque están más del lado de las necesidades no satisfechas, del agobio de cómo satisfacerlas, “y porque no les interesa el quehacer de gobierno, el quehacer público”.

Además, Ordaz refirió que es posible que no se comprendan los términos, y aun comprendiendo, no se guarda interés por conocer cómo se vincula una declaración con otra.