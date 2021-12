Si algo tiene Coahuila es empleo, afirma el gobernador Miguel Riquelme

“A partir del Covid-19, en poco o nada ha sido afectada la industria automotriz de Coahuila, no obstante, en la actualidad, una parte de este sector tiene muchos automóviles en patio debido a la falta de chips, problemática generada a nivel mundial que afecta no solamente la producción, sino a compradores, entre ellos el Gobierno del Estado que no encuentra patrullas”.

“Por ahora, no hay camionetas para poder adquirir con las características que marca el Sistema Nacional de Seguridad y que se requieren en este momento”, declaró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

En algunos municipios la administración estatal está tratando de entregar el próximo mes de enero patrullas a los nuevos alcaldes, aunque sea de otro tipo, para poder trabajar al menos en el modelo preventivo, porque no serían útiles en operativos de reacción inmediata.

Hace nos meses se adquirieron algunas patrullas, pero fueron las últimas que se pudieron encontrar; sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido una afectación laboral por parte de las armadoras, pero sí continúa la escasez de chips, sí pudiera presentar alguna crisis por despidos de personal o reducción de salarios.

La escasez de chips es una problemática que se tiene que resolver, pero hasta el momento no ha habido despidos en las compañías que operan en el Estado; la industria automotriz es una fortaleza económica de la entidad.

“Si algo tiene Coahuila es empleo, en la región centro y carbonífera se han estado generado nuevos modelos de producción, por lo que la afectación ha sido menor”, apuntó el ejecutivo estatal.

“La mejor estrategia es seguir atrayendo fuentes de trabajo para los coahuilenses y en ese sentido se ha podido hacer frente a la crisis económica, eso es lo que se está haciendo en materia económica, que los coahuilenses tengan empleo”, apuntó.

En este momento no existe ningún indicio de que haya algún problema laboral dentro de la afectación que tiene la industria automotriz.

Sostuvo que la recuperación de empleo está por arriba de los caídos durante la pandemia.