El gasero aseguró que el ex presidente municipal hace dos meses fue denunciado por empresarios por desfalcos y malos manejos en sus empresas

“Gerardo García Castillo, exalcalde de Monclova, recientemente involucrado en un presunto asunto de “gaschicol”, destacado en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, sí tiene denuncias por desfalcos y malos recursos”, afirmó el empresario gasero y gasolinero Gerardo Oyervides Rodríguez.

Oyervides aclaró que existe una denuncia en contra del ex presidente municipal de Monclova interpuesta desde antes de que llegara al ayuntamiento local y que hasta el momento sigue vigente. Además, hace dos meses fue denunciado por empresarios -en ambas demandas- por el delito de desfalcos y malos manejos en sus empresas.

El empresario argumentó que, actualmente en la Región Centro de Coahuila, los gaseros y gasolineros no solo enfrentan problemas de huachicoleo, si no también de corrupción y el Gobierno Federal debe de actuar como hasta hoy demostrando que no habrá protegidos.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura exalcalde de Monclova que acusaciones por ‘gaschicol’ tiene ‘tintes políticos’

Entre una de los involucrados en corrupción, el empresario señaló a Sergio Garza Vara López, gasero de la Región Carbonífera, que aprovecha los precios más bajos del gas en la franja fronteriza y envía sus unidades a Monclova y la Región Centro sin respetar el Decreto de los gaseros, que indica que todos deben de manejar un mismo precio para poder tener operación.

“Lo más interesante es que los empresarios gaseros siempre han manifestado su inconformidad porque no hay un piso parejo para los gaseros de la Región Centro, porque vienen gaseras de otros sitios a vender gas a estas localidades y ponen en riesgo a la ciudadanía porque no tienen una planta.

“La molestia no es que vengan a vender su producto, si no que hagan una empresa para que se contrate personal y gente de la localidad, porque lo que se quiere es que se generen empleos”, comentó Oyervides Rodríguez

TE PUEDE INTERESAR: Indagan por ‘gaschicol’ a exalcalde de Monclova; acusan a Gerardo García en la mañanera de AMLO

El empresario mencionó que es tiempo que el Gobierno Federal abra esa carpeta de investigación para evitar estos negocios que, a final de cuentas, llevan a la corrupción.

“Ya salió la noticia, ahora hay que continuarla, que no quede impune nadie, porque en cuantas ocasiones vimos camiones con razón social que dejaban abandonadas en algunas propiedades donde estaban cargando diesel o gasolina. Hoy en día existen nombres de personajes, de gaseras y queremos que se les de seguimiento”, dijo Oyervides.

Al no regularse estas situaciones, los empresarios que operan de esa manera se burlan de la autoridad, enfatizó el gasero, además generan un riesgo entre la población.