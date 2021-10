Sigue sin dar la cara el estafador de artesanos de Saltillo y Colombia

Grupos de artesanos de Saltillo y Colombia se reunieron con el asesor jurídico de la CROC este jueves para iniciar el acompañamiento legal luego de haber sido estafados por el promotor Raymundo “Ray” Arenas.

Los colombianos llegaron a la capital de Coahuila para participar en un festival de artes en la Casa del Artesano que era organizado por Raymundo Arenas, pero el evento no se llevó a cabo pese a que el promotor les solicitó depósitos para pagar traslados, también pidió adelantos a los artesanos locales.

“Él (Raymundo Arenas) decía que la CROC era parte del comité organizador. La CROC solamente había solicitado el permiso para que el evento se hiciera en una plaza, pero el Municipio le responde que no se podía por lo de la pandemia. Hasta ahí llegó la colaboración de la CROC, pero cuando se enteran que el cuate se portó mal, nos asignaron un licenciado”, explicó Sinhué Delgado, artesano saltillense.

El promotor aseguró que el festival estaba respaldado por la CROC, OCV, la Universidad Autónoma de Coahuila y Secretaría de Cultura, incluso estas instituciones aparecían en los carteles, “pero nunca fueron del comité organizador”, aclaró el artista Sinhué Delgado.

En la reunión de este jueves, el asesor jurídico expuso que el estafador fue muy astuto porque la cuenta a la que se hicieron los depósitos no estaba a su nombre, los archivos que mandó para invitar a los artesanos no traían domicilio y pegó logotipos de organismos que no lo patrocinaban y nunca firmó físicamente ningún documento.

Por su parte, los artesanos locales y colombianos cuentan con los audios y mensajes de las conversaciones de WhatsApp en las que él solicitaba los depósitos.

Sinhué Delgado consideró que el grupo de 16 artesanos colombianos fue el más afectado, ya que ellos llegaron al país el 16 de septiembre con la promesa de que se les brindaría hospedaje, desayuno, comida, cena, transporte local y servicio médico.

Asimismo estimó que la estafa podría ascender a 30 mil pesos para los sudamericanos, mientras que para los saltillenses alcanzaría alrededor de 6 mil pesos. El promotor Arenas no ha sido localizado ni contesta las llamadas hechas de diferentes teléfonos por parte de los artesanos.

Los artistas colombianos exhiben sus obras en la Casa del Artesano, ubicada en la calle Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad.