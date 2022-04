‘Sin cambios situación en minas

La Organización de Familias de Pasta de Conchos manifestó que aún con las promesas sobre la rechazada reforma eléctrica, las condiciones para las personas que trabajan en la minería de la Región Carbonífera, no han sido diferentes en esta administración federal.

A lo largo de la historia, tanto en Coahuila como en otras regiones del país, la minería ha sido el alimento de las centrales energéticas de la Comisión Federal de Electricidad, la cual ha sido criticada por omisiones en las condiciones de los obreros.

De acuerdo con la organización, a la Comisión Federal de Electricidad no le ha importado que el carbón sea extraído en condiciones peligrosas, mismas que en más de 15 años han terminado con la vida de al menos 82 personas.

Así también, este colectivo manifestó que para las empresas del carbón, la minería en dicha región es considerada una zona de sacrificio.

“Resistimos y nos acompañamos en el día a día a pesar de que nos consideran zona de sacrificio. A los empresarios y a Comisión Federal de Electricidad y Manuel Bartlett solo les importa el carbón”, planteó la organización a través de un post en redes sociales.

Por otro lado, Cristina Auerbach, vocera del colectivo, manifestó que hasta el día de hoy el comportamiento hacia esta región ha sido el mismo a lo largo de los diferentes sexenios.

“Voten o no, hagan o no la Reforma Eléctrica esta región es sacrificable. No importa quien gobierne, los mineros, sus familias, y el ambiente son sacrificables. ¿Qué diferencia hay entre Fox, Calderón y ahora AMLO? Ahora las minas están en peores condiciones de lo que estaba Pasta de Conchos”, dijo la portavoz de las familias.

Anoche, la reforma eléctrica fue analizada y rechazada por la Cámara de Diputados.