Sin casos de gusano barrenador ni abigeato en Frontera, Coahuila

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    Sin casos de gusano barrenador ni abigeato en Frontera, Coahuila
    El Ayuntamiento mantiene acciones preventivas y recorridos de vigilancia en las comunidades rurales para evitar casos en el ganado. ESPECIAL

Autoridades mantienen vigilancia en los ejidos del municipio

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera no registra casos positivos de gusano barrenador en el ganado ni reportes recientes de robo de animales en sus ejidos, informó Raúl Cárdenas, director de Fomento Agropecuario.

El funcionario explicó que se mantienen acciones preventivas y coordinación con las corporaciones de seguridad para vigilar las comunidades rurales y atender posibles riesgos sanitarios y de seguridad que afecten a los productores.

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En materia de sanidad animal, señaló que actualmente se desarrolla la segunda etapa de revisión del ganado, cuyos trabajos están próximos a concluir en el ejido Pozuelos de Arriba. Estas inspecciones permiten evaluar las condiciones de los animales e identificar posibles afectaciones relacionadas con el gusano barrenador.

Asimismo, hizo un llamado a los ganaderos para reportar oportunamente heridas sospechosas o cualquier anomalía en sus animales, con el propósito de detectar posibles casos y evitar la propagación de esta plaga en la región.

En cuanto a la seguridad en las comunidades rurales, Cárdenas indicó que no se tienen reportes recientes de abigeato. Agregó que continúa la comunicación con autoridades estatales y municipales para mantener la vigilancia en los ejidos.

Por otra parte, informó que el programa municipal de entrega de semilla de avena ya concluyó, mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural mantiene vigentes otros esquemas de apoyo dirigidos a productores agrícolas y ganaderos.

El director también recordó que permanece abierto el proceso de revalidación de fierros de herrar, trámite que permite actualizar los registros e identificar a los propietarios del ganado.

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Explicó que esta medida contribuye a prevenir el robo de animales y brinda mayor certeza a los productores sobre la propiedad de sus hatos.

Finalmente, señaló que se mantendrá el trabajo coordinado con las distintas autoridades para atender las necesidades del sector agropecuario y dar seguimiento a las condiciones sanitarias y de seguridad en las comunidades rurales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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