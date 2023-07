Entre estos se cuenta presentar la licencia de manejo, la tarjeta de circulación y una póliza del seguro del vehículo, además de realizar un pago de 305 pesos anuales para obtener esa tarjeta; sin embargo, hay trabajadores que han optado por no tramitarla y utilizar el estacionamiento público central que también es gratuito. Son empleados a quienes no les interesa tramitarla, no han querido pagar ese monto o su lugar de trabajo está más cercano a la entrada.

Como está actualmente el estacionamiento público central se consideró suficiente para atender los empleados y algunos visitantes que llegan al aeropuerto, sin embargo, para cuando se reactiven los vuelos comerciales de ser necesario se realizara una ampliación del estacionamiento público central.