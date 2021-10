Sofocan incendio en patio de una casa abandonada de Saltillo

Personal del cuerpo de bomberos acudió a las calles de la colonia Tierra y Libertad donde se reportó el incendio de una casa habitación, al parecer, fue en la zona del partio trasero en donde diversos artículos y basura se habrían prendido sin alguna razón que pudieran explicar lo que inició el fuego ya que pudo ser provocado, pero esto aún no ha sido comprobado por las autoridades ni por los mismos rescatistas que se dieron cita en el sitio.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, el personal de bomberos se presentó en avenida San Esteban, de la mencionada colonia, siendo en la casa marcada con el 118-A es donde se localizaron las llamas que ocasionaron que se diera el siniestro.

Al llegar los vulcanos a la zona ingresaron inmediatamente con la manguera y el chorro de agua comenzó a caer en lo que estaba quemándose, controlando la situación rápidamente para que no se saliera de control y evitar algo más grave, pues había peligro de que las llamas se extendieran en las demás viviendas y esto causara algo peor.

Una vez controlada la situación los bomberos revisaron que no hubiera otra fuente de ignición y se retiraron del sitio dando recomendaciones a un hombre quien dijo ser hermano de la propietaria de que limpiaran el sitio para evitar que nuevamente pudiera prender, puesto que había peligro de que se volviera a dar otro siniestro que pudiera afectar a los ciudadanos que habitan en la colonia Tierra y Libertad.

Los vecinos informaron que no es la primera vez que ahí ocurre este tipo de situaciones, siendo Francisco Z. F., hermano de quien vive ahí, que tiene dos semanas de no verlo, ya que supuestamente lo ha reportado como desaparecido y ahorita en ese vivienda no hay nadie, por lo que los pobladores están preocupados porque sus viviendas sean afectadas por un incendio como el que se manifestó ayer.