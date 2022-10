‘Solución a pocitos no es la clausura, es la regulación’: Montemayor Garza

Que no se cierren los “pocitos” de carbón en Coahuila, es la postura del diputado local Jesús María Montemayor Garza, integrante de la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos del Congreso del Estado.

“Nuestra postura nunca va a ser que se clausuren, sino que se regulen y que se fortalezcan las medidas de seguridad. Respeto las posiciones de quienes dicen que no se deberían de llevar a cabo”, señaló el legislador priista por el Distrito III.

Dio a conocer que el actual precio de la tonelada de carbón, fijado por la CFE y que es de mil 240 pesos, ha provocado que las medidas de seguridad en algunas minas verticales de la región se hayan relajado, por el costo que representa tal inversión.

“Lo que está haciendo el productor es estar pagando sueldos, la concesión minera, el transporte, el tema fiscal, Seguro Social y han descuidando las medidas de seguridad. Lo dijimos antes de que sucediera este desafortunado accidente en El Pinabete: que se requería que se fortaleciera el precio”, puntualizó el diputado

Montemayor Garza habló de la necesidad de que la Comisión Federal de Electricidad pague lo justo por el carbón y que de esa manera disminuyan los siniestros.

“El problema es el precio, Si hubiera un fortalecimiento del sector, una buena remuneración, que pagaran lo justo por el carbón, se tendrían que fortalecer, por ende, las medidas de seguridad. Desafortunadamente el precio que paga Comisión Federal por la tonelada de carbón hace que se flexibilicen las medidas de seguridad en los centros de trabajo y puedan venir estos accidentes mortíferos que han sido muy desafortunados y que dejan a muchas familias en la orfandad”, señaló.

LA INFLACIÓN ES EL TEMA

Apuntó que el tema de la inflación en el sector minero ha sido superior al 70 por ciento.

“Si ajustamos el precio como se ajustan los diferentes índices con la inflación, ahorita debería estar como en dos mil pesos. Creemos que el precio de mil 240 pesos que se paga actualmente es un precio, por mucho, por debajo de la inflación”, criticó Montemayor Garza .

Aunque el legislador señaló que esta situación no es un justificante para que los “pocitos” trabajen de manera irregular.

Comentó además que sería una medida injusta prohibir la operación de las minas verticales, toda vez que no todas trabajan de manera irregular.

“No puedo juzgar a cientos de empresarios que tienen pozos y que hacen las cosas bien, porque se dio un accidente. Es como si mañana se cae un avión, entonces pos ya no hay aviación, porque alguien tuvo un descuido y no llevó las medidas de control. Hay gente que sí lo está haciendo bien. Mejor que clausuren los pozos que no cumplen, la Secretaría del Trabajo debe hacer las inspecciones”, dijo el legislador.

HAY PELIGRO EN LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA

En su respuesta a la solicitud folio 330027122000361, hecha por VANGUARDIA, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reveló que de 1972 a la fecha se han registrado 45 accidentes en “pocitos” de carbón, con 259 víctimas mortales.

De acuerdo con datos de STPS obtenidos vía transparencia, entre 2016 y 2022 se presentaron un total de 45 quejas por irregularidades en la operación de minas verticales en la Región Carbonífera.

Las mayores quejas son por la falta de sistemas de ventilación y medición de gas metano.

El diputado local reconoció los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal por diversificar la economía de la Carbonífera.

“Se han construido tres institutos superiores tecnológicos, universidades tecnológicas, buscando preparar a los jóvenes en mecatrónica, en ingeniería. Hace poco se dieron a conocer las mesas de trabajo, todo el estudio que hizo el gobierno del estado para buscar la diversificación”.

Pero aclaró que de una forma u otra predomina la industria minera en la región.

“Estos tiros verticales ya tienen muchas décadas de que extraen el carbón así. Hay una Norma Oficial (032) la cual se debe cumplir.

Por supuesto que hay voces por todos lados que por estos accidentes han pedido que se puedan clausurar, pero es una dinámica que tiene la región, tanto la minería a cielo abierto, los tiros inclinados y el tiro vertical”, comentó.

DE TRADICIÓN CARBONERA

Cuestionado sobre si tiene algún interés personal en la permanencia de este tipo de centros de trabajo, declaró que su familia se ha dedicado por 35 años a la industria del carbón.

“Mi hermano (Bogar Montemayor Garza) que es el presidente de la Unión (Mexicana de Productores de Carbón), tiene una empresa en la cual sí tiene un tajo a cielo abierto, nunca se ha metido a la minería de arrastre ni a los pozos, por una política propia de él y de su empresa. Tengo muchos amigos, familiares, que tuvieron o tienen pozos”, dijo el diputado.

Y negó ser el propietario del tajo a cielo abierto sobre el lecho del Río Sabinas, que a principios de año fue denunciado por ambientalistas de aquel municipio.

“La única nada más es que yo lo denuncié, la única es que yo me haya auto denunciado, porque yo lo denuncié aquí, ¿sí sabías o no?”.

-Sí,

-Ah bueno

-Entonces, ¿usted se auto denunció?

-Pues puede ser, si tú lo dices así.

-¿Es de usted el tajo?

-Pos, ¿quién denunció el tajo?

-Usted.

-Ah, ¿quién lo denunció aquí en el Congreso?

- Entonces, ¿no es de usted?

-Pos yo me auto denuncié.

-Yo no estoy afirmando que sea de usted, le estoy preguntando...

-No, no es mío.