“Soy un respetuoso de las leyes, creo en el Estado de Derecho y las instituciones, claro que voy a acatar la resolución del INE”: Miguel Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que como hombre de leyes y que cree en las instituciones acatará la resolución de la Junta Local del INE, para retirar de sus redes sociales -como ya lo hizo- el video de su participación en el Consejo Político del PRI, en el cual como militante y fuera de horas de trabajo, llamó a sus correligionarios a no acudir a las urnas el 10 de abril próximo.

Además, para tranquilidad de la población que sí decidirá participar, el Gobernador del Estado, explicó que se garantizará la tranquilidad y el buen desarrollo de la jornada a cargo del Instituto Nacional Electoral.

“Soy un respetuoso de las leyes, creo en el Estado de Derecho y las instituciones, como tal, claro que voy a acatar la resolución del INE. Puede ser justa o no, porque creo que hay procesos violatorios graves en la Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, por actores políticos de distintos partidos, en este caso del propio Morena”, señaló.

Riquelme dijo que no le toca hacer señalamientos sobre lo que está ocurriendo en el proceso en el país y en la entidad, ni tampoco desea hacerlo, porque hay que ocuparse en el avance de la entidad y aprovechar la Semana Santa.

Sin embargo, explicó que “hay procesos violatorios realmente graves en los que están incurriendo, no me toca a mi estar señalando. Después de que lleven a cabo este circo del 10 de abril esperemos que se normalicen las cosas”.

“En Coahuila mi obligación es mantener unida a la población”, dijo el mandatario, “no estar provocando a través de declaraciones odios a través de una competencia, que tampoco la habrá. Estoy seguro que aquí saldrá bien la revocación, aunque no vayamos a participar nosotros, que somos la principal fuerza opositora en el país y el estado”.

Ratificó lo dicho en Torreón el lunes pasado, cuando aclaró su participación en el Consejo Estatal del PRI, que seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal y los municipios que en esta entidad gobierna Morena, a quienes les reconoció que han sido respetuosos.

“Claro que voy a acatar la resolución del INE, mientras sea nada más bajar el video que está en las redes sociales. En las mías ya se bajó desde el inicio, y al partido le he pedido también de manera respetuosa que hagan lo propio. Mientras no pase de dentro de la denuncia me impliquen otra cuestión, la verdad es que no hay absolutamente ninguna violación a mis derechos como ciudadano y como militante también”, dijo.

Durante la jornada del 10 de abril en Coahuila habrá presencia de seguridad en las calles sólo alrededor de los centros de votación, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos.