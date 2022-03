Superar COVID-19 se prolonga hasta 180 días; Hospital Universitario de Saltillo brinda rehabilitación a contagiados

“Doctor, subo las escaleras y me canso”, dice un paciente que superó el COVID-19 tras haber sido hospitalizado; “doctor, empiezo a caminar y me falta aire”, dice otro paciente que no requirió internamiento; “doctor, me peino y se me cae el cabello”, dice una paciente que tampoco sufrió un cuadro grave; “doctor, se me están olvidando las cosas, quiero nombrar algo y se me va la palabra”, dice un paciente adulto que antes no tenía estos problemas en su trabajo.

Estas son algunas de las frases que cotidianamente escucharon el doctor Daniel Lira, médico residente de cuarto año de Medicina Interna y coordinador del proyecto de atención a pacientes con “long Covid”, y Adriana Villegas, encargada del área de Fisioterapia del Hospital Universitario de Saltillo.

Desde la variante Alpha hasta Ómicron, el virus SARS-Cov-2 causó complicaciones en algunos pacientes después de cuatro o seis semanas de haberse curado: daños pulmonares, neurológicos, cardiovasculares, metabólicos, cognitivos, entre otros.

Este fue el caso de Rosa Blanca Hernández González, abogada de 54 años, que se enfermó, estuvo cinco días hospitalizada, se recuperó, permaneció tres semanas más con tanque de oxígeno y cuando intentó hacer su vida normal, le faltó el aire, olvidó cosas en el trabajo que hace desde hace 20 años y cayó en una depresión.

Llegó a rehabilitación en el Hospital Universitario sin poder caminar una cuadra sin agitarse y toser, sintiendo dolores y presión en la espalda y cabeza al moverse para una actividad que antes hacía sin problemas y necesitando tanque de oxígeno en la noche. La frustración la fue minando, ya no solo era el impedimento físico, sino la salud mental.

Un mes después, es decir, ocho sesiones (dos a la semana) con la fisioterapeuta Villegas, dejó de requerir el tanque de oxígeno y poco a poco se fue recuperando, fue avanzando en sus caminatas y fue respirando mejor gracias a que también hizo los ejercicios en casa.

“Como unos cuatro meses estuvimos en rehabilitación. Llegué muy mal: de la entrada (del hospital) a aquí (sala de fisioterapia) llegaba muy agitada, lo notaba en la Alameda, en las caminatas que hacía; y después de la rehabilitación, empezaba a sentir el cansancio y esa agitación después de la segunda vuelta. Ahorita ya no me canso”, expresó Rosa Blanca Hernández.

En 120 días recuperó gran parte de la capacidad que tenía antes del COVID-19, y en 180 días, a los seis meses, el médico le dijo que sus pulmones ya no tenían daños.

De acuerdo con Adriana Villegas, encargada del área de Fisioterapia del HU de Saltillo, la rehabilitación ayuda a reparar los músculos espiratorio e inspiratorios, y la recuperación incide en la salud mental, aunque también se canaliza con especialistas en psicología, psiquiatría y otras áreas.

El caso de Blanca se presentó en más personas, sobre todo en aquellos que se contagiaron antes de recibir la vacuna, pero incluso con la protección del biológico hay personas que desarrollan secuelas. Todos ellos, si presentan afectaciones cuatro o seis semanas después de haberse curado, deben consultar con su médico para iniciar un tratamiento específico y rehabilitación al menos dos veces por semana, además de seguir las indicaciones de ejercicios en casa.