Suscriben convenio Coparmex Coahuila Sureste y el INE para promover participación

Mientras que entre los programas y estrategias que presentó López Villarreal estuvieron la promoción y difusión de la Plataforma ¡Candidatas, Candidatos, Conóceles!, con el objetivo de hacer disponible la mayor cantidad de información relevante respecto a cada candidato para que el elector tome una decisión razonada.

Además de la información del candidato y sus propuestas de campaña, la plataforma incluye las Declaraciones 3 de 3 (patrimonial, de no conflicto de intereses y fiscal), así como las declaraciones de no violencia política y no violencia de género.

Asimismo incluye la propuesta conjunta de Coparmex y el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila sobre los 10 Compromisos Anticorrupción para Candidatas y Candidatos tanto a diputaciones como la gubernatura del Estado.

SE BUSCAN OBSERVADORES

Un segundo programa que se trabajará con el INE será el de Observadores Electorales, donde la meta es llegar a 80 y un tercer punto será ¡Participo, Voto y Exijo!, mediante al cual se promoverá el voto razonado en las empresas en conjunto con organismos de la sociedad civil y la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste, a través de comunicados en redes sociales de las propuestas de los candidatos.

López Villarreal indicó también que será el 19 de abril a las 18:00 horas en el Tec de Monterrey Campus Saltillo cuando se realice el Debate Ciudadano organizado por la Sociedad Civil, donde participará Coparmex Coahuila Sureste, Coparmex Laguna, el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila y el grupo convocante integrado por organismos de la UOECS, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil.