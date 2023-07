También en la Clínica 82 del IMSS en Saltillo hay escasez de medicamentos

Además de la Clínica 73 del IMSS, derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar número 82 en Saltillo, se quejan de la falta de medicamentos.

A quienes se les receta Levetiracetam, un fármaco antiepiléptico que se administra en pacientes con diagnóstico de epilepsia y para el tratamiento de convulsiones en bebés, niños y adultos, se quejan de que no se les ha surtido la receta.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Listas las papas fritas! Se incendia camioneta cargada de patatas en la Provivienda de Saltillo

Gloria Molina denunció que este medicamento no está disponible desde el 13 de junio, por lo que ha tenido que recurrir a la compra del tratamiento en farmacias comerciales con costo de más de 3 mil pesos.

“Desde el 13 de junio me han dicho que vaya los viernes y voy y nada, este último viernes me dijeron que en la tarde, fui y nada, no llegó. Me interesa mucho porque es parte de mi tratamiento y está fuera de mi presupuesto; cada frasco cuesta más o menos 3 mil 999 y la verdad ya no tengo pastillas”, dice la afectada.

De acuerdo con la receta expedida por la doctora Ixchel Vázquez Aguilar, se debe administrar una tableta cada 8 horas durante 30 días, por lo que se le recomienda surtir 3 envases de Levetiracetam de 1,000 miligramos cada uno, mismos que contienen 30 tabletas por frasco.

Sin embargo, la receta de transcripción con folio 05030203243944 todavía no ha podido ser surtida y pese a que se menciona que no se surtirá después de las 72 horas de haber sido expedida se le colocó un sello con la leyenda que dice: “Medicamento pendiente”.

La situación no es exclusiva de la UMF No. 82, sino que también se replica en la UMF No. 73 en donde hacen falta medicamentos del cuadro básico como Paracetamol, Ibuprofeno, Metamizol sódico, Ketorolaco, Naloxona, Tramadol o Losartan, hasta tratamientos para la diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares como Dapaslitiazona, Evolocumab, Atorvastatina, Letrozol y entre otros.

VANGUARDIA consultó al IMSS y se informó que “en ocasiones lo que no hay en una Unidad se puede localizar en otra, o bien se encuentra en tránsito (no se tiene hoy pero viene en camino)”.

Señalaron que la vía para resolver las dudas o algún faltante que pudiera tener un paciente es acudir a los Módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente que se ubican en los accesos de los Hospitales y en las Unidades de Medicina Familiar de más de cinco consultorios.