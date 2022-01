Taxista sufre aparatoso choque tras derrapar en Saltillo

El pavimento húmedo no le permitió detenerse a un taxista ante un semáforo rojo, lo que provocó un aparatoso choque

Al intentar detenerse al llegar al cruce de Venustiano Carranza y la calle Chiapas en la colonia República, un taxista terminó por ocasionar un accidente al golpear un vehículo que transitaba con el semáforo en verde sobre la segunda calle mencionada la mañana de este viernes.

El accidente se registró alrededor de las 8 de la mañana cuando el vehículo Ford Figo con placas de circulación B 737 DAB del transporte público, circulaba por Venustiano Carranza con dirección hacia el centro de la ciudad, pero el ruletero vio que tenía el semáforo rojo y frenó de manera apresurada.

Esto originó que el vehículo derrapara y terminar por impactar el costado delantero izquierdo del vehículo Nissan Tiida con placas de circulación FPF 9036, siendo proyectado hacia el costado izquierdo de la vialidad.

En el lugar por fortuna no se reportaron personas lesionadas por parte del vehículo de alquiler ni por el vehículo particular por lo que no se requirió ninguna ambulancia, pero si llamaron a las aseguradoras para que los ajustadores se hicieran cargo de los daños.

Elementos de la policía de tránsito municipal acudieron al lugar a tomar conocimiento del accidente y movió en los vehículos de un costado para evitar más siniestros confirmando el taxista qué fue responsable al de la parte de su auto.