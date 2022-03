TEEC: la UDC, con registro, pero sin prerrogativas

El partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) mantendrá su registro como instituto político local, aunque no tendrá acceso a financiamiento público. Así lo determinó por mayoría el Tribunal Electoral del Estado al resolver que si bien, durante la más reciente elección no alcanzó el 3 % de la votación, la Constitución federal establece que la cancelación de un partido local no se basa en elecciones municipales, sino solo en la del Congreso del Estado o de gobernador, tal como lo reconoce la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Cortes de Justicia de la Nación.

En su resolución, el Tribunal Electoral sostuvo que para acceder al financiamiento público, se debe aplicar la Ley General de Partidos, misma que exige que los institutos políticos, deben alcanzar ese 3 % de la votación en la elección inmediata anterior.

En virtud de que la UDC no alcanzó ese porcentaje, se determinó por tanto, que no tiene derecho a financiamiento público durante este año, dado que no es equitativo que acceda a recursos públicos si no tiene la representatividad mínima que exige la Ley en la materia.