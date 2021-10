Toman Alcaldía de Viesca trabajadores por despido; exigen su pago

VIESCA, COAH.- Más de 100 trabajadores del Ayuntamiento de Viesca se manifiestan, luego de que el pasado viernes les informaron que era la última quincena que cobraban, luego de 20 y 30 años laborados.

Hasta el momento, la alcaldesa, Nadia Jaramillo no ha dado la cara a los manifestantes, solo envió al tesorero Arturo Torres para que dialogara, luego de que los inconformes tomaron las instalaciones.

La primera regidora, Alejandra López de Morena, informó que fue una manifestación pacífica y toma de la alcaldía por el hecho de que despidieron a más de cien trabajadores de limpieza que cobraban 400 pesos quincenales.

Dijo que como es el único medio de subsistencia de esas personas, es que están solicitando su reinstalación o en su caso la indemnización correspondiente.

El tesorero dijo que no hay solución al problema porque no hay dinero para pagar alrededor de 50 mil pesos a cada ex trabajador.