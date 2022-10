Torreón, Coahuila. - En la Comarca Lagunera al menos 9 de cada 10 mujeres deciden autoexplorarse, cada día es menos la resistencia a la realización de pruebas para la detección de cáncer de mama dijo la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón.

Es un tanto remoto un hecho de resistencia de las mujeres de acudir a hacerse los chequeos, lo que también incide en que los casos de detección tardío de este mal se siguen presentando, precisó.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: En Torreón la seguridad está de lujo, dice Leticia Herrera en reunión de alcaldes

Es un riesgo latente, si la mujer no se autoexplora y no tiene la cultura de hacerse su mastografía, pasando los 40 años quedan en situación de riesgo, muchas no los saben y es lo que se trata de hacer, agregó.

El DIF Torreón regala mastografías, papanicolaus, prótesis mamarias externas y para las personas que padecen de algún tipo de cáncer, se recauda cabello para la elaboración natural de pelucas oncológicas.

Publicidad

La novedad es que ahora se está proporcionando la graduación de tatuaje de cejas y la aplicación de maquillaje para que luzcan naturalmente bonitas.

De esta forma, las personas que permanecen en tratamiento tienen más energía, contrarresten un poco las náuseas que les provoca su tratamiento.

A lo largo de este año el DIF Torreón ha venido promoviendo la concientización sobre la prevención y la auto exploración y hoy dieron a conocer los servicios que proporciona la institución.

Publicidad