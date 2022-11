Torreón está maduro para un despliegue económico

TORREÓN, COAH.-. Luego de la peor crisis de inseguridad que vivió hace unos años, ahora Torreón tiene la semilla para desplegar varios clústeres importantes y, está en el momento justo para aprovechar la nueva era comercial del TMEC, aseveró Ildefonso Guajardo Villarreal, ex secretario de Economía en el país y actual diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional.

Están claramente definidos sus nichos, posee amplias posibilidades de incorporarse a la nueva tendencia del auto eléctrico y empezar por ahí la sinergia, es lo más importante, consideró.

Dijo que el municipio cuenta con todas las condiciones: seguridad, educación, universidades, mano de obra capacitada, que le imprimen una gran ventaja para competir en la economía mundial de una manera importante.

Está en el momento correcto, tiene el posicionamiento y los recursos, dijo el economista luego de participar en la serie de ponencias y mesas de trabajo, organizadas por el alcalde Román Cepeda, para promover las fortalezas de Torreón.

Torreón tiene fábrica de tractores, de maquinaria pesada, arneses, bolsas de aire para autos que se exportan a todo el mundo, una industria de alimentos procesados y un sector importante de la industria agroalimentaria, va por el camino correcto.

A partir de tomar el control de la seguridad, a nivel global se percibe a La Laguna como una región con mucho empuje, con un renovado posicionamiento, en un plan metropolitano compartido con Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros, para que no exista esa disparidad que ha quedado demostrada, señaló.

Elogió la seguridad de Coahuila que dijo es admirada a nivel nacional: “todos los Estados del norte deberían tomar las mejores prácticas que han hecho para garantizar la seguridad”.

NO ES CIERTO LO QUE DICEN

Tenemos un gran problema cuando el Gobierno Federal presume indicadores neoliberales relacionados a que el peso no se ha devaluado, aunque eso no habla de la salud de la economía mexicana.

“Este presidente, por un lado, le mete en la bolsa a los viejitos tres mil 800 pesos bimestrales y por otra parte no les da medicinas.

¡Olvídate está otra estratósfera, desubicado!, no es un tema de capitalismo o comunismo, es la conciencia de una política pública que requiere soluciones.

López Obrador, que critica al neoliberalismo, está siendo más neoliberal que los liberales.

Decae la calidad de la educación, la pobre familia que apenas gana unos 15 mil pesos mensuales, lo sacan de la escuela pública y lo meten a una particular, porque acá los maestros no van.

Estamos privatizando los servicios públicos de una manera terrible, en lugar de estar mejorando la educación.

SE SIENTE PRESIDENCIABLE

El país nos necesita a todos, en todas las trincheras, he construido una experiencia de más de 40 años, por eso quiero ser candidato de mi partido a Presidente de la República.

México necesita rumbo, necesita futuro y es el momento de dar la batalla para rescatar al país de la destrucción de la democracia y reconducir el rumbo del país.

No podemos permitir que el próximo gobierno siga esta ruta de ir en reversa hacia el México de 1970.

“En el caso particular he construido una experiencia de más de 40 años en el servicio público, en todas las trincheras, desde lo local, tocando puerta, hasta en negociaciones complicadas de México a nivel internacional, en la Casa Blanca, por ejemplo.

La idea es que la Alianza Va por México sea el vehículo el cual la sociedad civil lleve adelante una verdadera oposición y hagamos un sistema de selección para que el más capaz, el más competitivo o el más carismático sea el idóneo para sacar adelante esta elección.

El entrevistado propone la realización de encuestas para ver quiénes son los mejores, depurar la lista de aspirantes y llegar a una elección primaria, como en Estados Unidos.

A diferencia de “las corcholatas” que andan por todo el país promoviéndose con dinero electoral rumbo al 2024, resaltó que los partidos de oposición hasta ahora sí han respetado las leyes electorales.

MANEJO DE LA CRISIS

Dijo Ildefonso Guajardo que el dólar se ha mantenido estable, porque en los primeros tres años los economistas estadounidenses fueron cuidadosos con las finanzas y respetaron los acuerdos comerciales internacionales, lo cual ayuda a tener un tipo de cambio estable.

Uno de los asuntos importantes es que las condiciones globales nos tienen afectados por diferentes circunstancias: la invasión de Ucrania, por un lado, la disfunción de las cadenas de valor por el COVID-19 que ha generado una presión importante de precios y generado una inflación que está sufriendo el mundo, pero en México las estrategias internas no favorecen a la expansión de las actividades productivas.

Aparte, el manejo de la crisis por la pandemia ocasionó una caída de la economía a tal grado que la tasa promedio de crecimiento es -4 por ciento, de manera que cuatro años después, ni siquiera alcanzamos el tamaño de la economía que teníamos en 2018.

CAMINO PARA EL CRECIMIENTO

Se nos está olvidando que el único camino para salir adelante no es solo destinar recursos para los necesitados, ya que hay que dedicarlos de cierta manera que les ayuden a generar sus propios niveles de crecimiento.

Por un lado, tienes elementos que advierten que la economía no está creciendo, que no estamos invirtiendo en lo que debemos invertir, estamos obstaculizando el desarrollo de plantas productivas por las malas decisiones en materia de electricidad y debilitando los motores de crecimiento, la calidad de la educación, la inversión en la educación tecnológica.

El Gobierno es muy ineficiente, otorga bonos a las personas, pero no hay medicinas en el IMSS: “vas y no te atienden, desde que el Seguro Popular se acabó, ya no se tiene cobertura de enfermedades catastróficas y esto obliga a la gente a acudir con el sector privado”.

GOBERNADOR CON FUTURO

Sobre Riquelme Solís, dijo que ha conducido a Coahuila de manera ejemplar, de la mano de la sociedad civil y del sector privado.

Señaló que le ha dado un gran empuje al estado, ha recuperado la seguridad, ha sido un gran promotor de la inversión para que los muchachos tengan empleo, tiene claro que la educación es el primer respaldo para la generación de oportunidades, tiene un gran futuro y podría estar participando para figurar como candidato a la Presidencia de la República.

EL COMUNISMO; UN PELIGRO

El expresidente Donald Trump acaba de declarar en un foro realizado en México que el comunismo es un peligro para América Latina, al respecto Ildefonso Villarreal expresó que hoy no se puede hablar de comunismo puesto que lo existente es populismo de izquierda y populismo de derecha. El concepto del comunismo está superado, acotó.