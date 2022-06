Torreón: hallan cadáver en cárcamo y nada saben de su muerte

TORREÓN, COAH.- El cuerpo en avanzado estado de descomposición de una persona del sexo masculino, fue hallado la noche del miércoles en un pozo de agua en la rotonda de la colonia Carolinas, cerca de la calzada Ramón Méndez.

Debido a las condiciones del cadáver no fue posible apreciar las facciones o alguna seña particular del ahora occiso y no se dio a conocer la media filiación, vestía playera negra, short del mismo color y calzaba botas de trabajo.

Fue alrededor de las 22:00 horas cuando en el 911 se recibió aviso del hallazgo de un cuerpo humano flotando en el agua del cárcamo en la rotonda ubicada en la calzada Ramón Méndez a la altura de la calle Xicoténcatl, en la colonia Carolinas.

Elementos policíacos confirmaron el reporte por lo que acudieron al apoyo los bomberos para rescatar el cuerpo.

El personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudió a tomar conocimiento de los hechos e iniciaron las indagatorias sobre el cas0.

En la Fiscalía del Estado informaron que al cuerpo no se le apreciaron a la vista huellas de violencia, o alguna seña particular que sirva para identificarlo.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.