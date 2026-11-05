A 22 años de la desaparición de Fanny en Torreón, su madre sigue buscando respuestas

TORREÓN, COAH.- Más de ocho mil días después de la desaparición de su hija, Silvia Ortiz sigue sin saber qué ocurrió con Stephanie Sánchez Viesca, “Fanny”, quien tenía 16 años cuando desapareció en Torreón. Este jueves 5 de noviembre se cumplen 22 años de aquella noche y la familia mantiene el llamado a aportar cualquier dato que ayude a esclarecer el caso. Fanny cursaba el tercer semestre de preparatoria en el Colegio Español. La noche del viernes 5 de noviembre de 2004 desapareció en las inmediaciones de la calle 28 y la avenida Morelos. No volvió a casa y, desde entonces, sus padres, Silvia Ortiz y Óscar Sánchez Viesca, buscan conocer su paradero.

En entrevista, Silvia reconoció que contempla la posibilidad de que su hija haya fallecido. Es una idea que, según recuerda, apareció desde los primeros días de la búsqueda y que nunca ha significado dejar de esperar respuestas. La madre relató que Fanny tenía un conejo como mascota, que quedó a su cuidado tras la desaparición. El animal murió tres días después, en circunstancias que calificó como inexplicables.

Ese episodio coincidió con sus primeras reflexiones sobre la posibilidad de que su hija también hubiera muerto. Silvia explicó que, por doloroso que resulte, le parece menos angustiante pensar que Fanny falleció que imaginarla sometida durante años a violencia o sufrimiento. Aun así, admitió que no se siente preparada para enfrentar el momento de encontrarla, cualquiera que sea su condición. A más de dos décadas de la desaparición, los Sánchez Viesca solicitan a quienes hayan presenciado algo aquella noche, conozcan detalles del caso o tengan información sobre el posible paradero de Fanny que se acerquen a las autoridades. Incluso un dato que parezca menor podría ayudar a reconstruir lo ocurrido. Para Silvia y Óscar, el tiempo no ha disipado la incertidumbre ni la necesidad de saber qué pasó. La familia insiste en que cualquier información puede ser importante para responder la pregunta que permanece desde el 5 de noviembre de 2004: ¿dónde está Fanny?

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