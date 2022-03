A empujones e insultos termina asamblea de trabajadores de la Jurisdicción Sanitara No. 6

Grupos de trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud se enfrentaron a empujones e insultos en una manifestación en la que ambas partes se acusan de hostigamiento laboral, nepotismo, escasez de insumos para trabajar y falta de personal.

José Manuel Riveroll Duarte, secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y actualmente séptimo regidor en el Cabildo de Torreón, dijo que desde el 24 de marzo pasado están sesionando permanente durante las dos primeras horas laborales, con el propósito de terminaron con estas irregularidades.

Los inconformes centraron su principal demanda en la destitución del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Juan Pérez Ortega, ya que dicen el ambiente laboral en el desempeño de su trabajo es malo desde que asumió el cargo.

Parte del hostigamiento que sufren los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, refieren es la instalación de cámaras de seguridad, “nos vigilan desde que llegamos”, aducen.

Sin embargo, Miguel Valadez, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario, dijo la falta de personal se debe a que existen muchos comisionados, es decir trabajadores con licencia para ausentarse de su puesto de trabajo, con goce de sueldo.

Tal es el caso de Riveroll Duarte, que además de ser el dirigente de los trabajadores de la Secretaría de Salud y actualmente también como séptimo regidor en el Cabildo de Torreón.

“Es evidente la incompatibilidad de horarios de Riveroll Duarte, pues es regidor por el PRI y a la vez se desempeña como secretario general del Sindicato”, apuntó.

Señala que los derechos de los trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud han sido pisoteados por la misma representación sindical, porque en muchas ocasiones no respeta el escalafón en la asignación de puestos de trabajo.

Se lanzó una convocatoria para una asamblea general que no fue convocada con los cinco días de anticipación que marcan los estatutos, además de que la asamblea estuviera compuesta por el 50 por ciento más 1 de los miembros de la sección sindical, como lo marcan los estatutos.

Señaló que los acuerdos de la asamblea permanente no tienen validez alguna, en virtud de que el grupo de trabajadores que la confirman no es más del 20 por ciento, dado que no ha podido conjuntar a todos los trabajadores de la salud.

Mencionó que las cámaras de vigilancia en la Jurisdicción Sanitaria son para seguridad de los trabajadores y trabajadoras y que hasta ahora, no hay ninguna evidencia en la que se les haya acusado de haber hecho algo mal con base en los videos.

RÉPLICA

Juan Pérez Ortega, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, dijo que la doble función de Riveroll Duarte, como trabajador de la Secretaría de Salud y a la vez como regidor, finalmente afecta la operatividad de la Secretaría de Salud, porque su labor abarca los centros de salud urbanos y rurales, algunos ubicados en comunidades alejadas.

La postura de la Secretaría de Salud ha sido dialogar con él, pero lo rechaza; hay evidencias de que, en la manifestación de hoy, llama a la violencia, a pesar de ser un servidor público no guarde el orden.

Se tiene que revisar la incompatibilidad de horarios, porque últimamente no asiste a laborar ni en la Jurisdicción Sanitaria, ni en la Presidencia Municipal, donde se le ha visto, es en las reuniones sindicales, pero no se sabe a qué horas trabaja.

“Es increíble que, siendo un representante social, anda agitando de esa manera, por nuestra pare estamos dispuestos a platicas y llevar las cosas a buen término, pero no quiere negociar”, destacó.

Recientemente Riveroll Duarte, comentó en una entrevista para la televisión local, que prefería no asistir a la Jurisdicción Sanitaria No. 6, por las condiciones que hay en el edificio que tiene más de 50 años y que se le han hecho modificaciones, pero no es funcional del todo.

Como regidor también se está olvidando de atender a la base trabajadora como secretario general del sindicato, comentó.

ES REGIDOR TODO EL DÍA

Lo que se debe privilegiar es el diálogo, porque cuando alguien tiene una responsabilidad, no se la puede quitar en algún momento; Riveroll Duarte es regidor todo el día, todos los días, aseveró por su lado el alcalde Román Alberto Cepeda.

Al regidor y dirigente de los trabajadores de la Secretaría de Salud, en diferentes ocasiones se le ha visto participar en manifestaciones durante su horario de trabajo como regidor.

Román Alberto dejó en claro que el regidor Riveroll Duarte tendrá que cumplir su horario de trabajo y todo lo que corresponda a su relación laboran con el Ayuntamiento de Torreón.