‘Cambiar de partido no es un tema que traiga en mente’, advierte Román Alberto Cepeda

“Soy un hombre congruente, de trabajo, leal, lo he tratado de ser toda mi vida y no tendrá en este momento por qué ser diferente”, indicó.

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, reiteró que su único compromiso en estos momentos es con Torreón, y negó tener algún interés en contender por alguna candidatura por Morena: “jamás haría yo un acto, un capricho, una obsesión, por encima del interés colectivo”.

Ante el próximo proceso electoral para renovar la gubernatura de Coahuila, el Presidente Municipal dijo que no levantará la mano a nadie de la oposición, porque es un hombre de lealtades.

“Me insinuaron, me invitaron, quieren que me vaya con ellos, me sugirieron ocupar una candidatura, pero nunca me dijeron para gobernador, sí tengo aspiraciones, el día que no las tenga, me dedicaré a otra cosa”, aclaró el edil.

En entrevista Cepeda González dijo que no lo ha pensado, es un tema que por ahora no está en su agenda.

El día de hoy martes, un periódico regio publicó que el priista Román Alberto Cepeda reveló que líderes de Morena lo han buscado para que sea el candidato a la Gubernatura de Coahuila en 2023 y que mantenía su interés por suceder al gobernador tricolor Miguel Ángel Riquelme Solís.

Sin embargo, de cara a la postulación del candidato priista para la gubernatura del estado, Cepeda González reiteró que, llegado el momento, en los tiempos propicios para ello, habrá de tomar una decisión responsable respecto a participar o no en busca su postulación, ya que por el momento su principal preocupación y ocupación es continuar trabajando por Torreón, fiel al compromiso de estrecha coordinación que tiene con el gobernador Riquelme Solís.

Insistió en su lealtad al partido al que pertenece y a las instituciones políticas, como lo ha demostrado a lo largo de más de 27 años que tiene como político, lo que le ha permitido ocupar diversos cargos en las diferentes esferas de gobierno.

Volvió a decir: “veo un gobernador fuerte, por eso está calificado así, un gobierno que es emanado de mi partido, comprometido, un gobernador fuerte y creo que es lo que más importa, una cosa es que me coqueteen y otra que levante la mano”.

El edil torreonense reafirmó que su compromiso es con el gobernador para seguir trabajando duro, haciendo el mejor de sus esfuerzos para dar los mejores resultados y desde ahí, en su momento habrá de decidir lo que tenga que decidir, siempre con responsabilidad, con compromiso en su tierra que Torreón, La Laguna y Coahuila.

Refirió que en ningún momento va a descansar, Torreón tiene mucho trabajo por hacer, pero también hay que poner orden en función de priorizar las necesidades y atenderlas.

Cambiar de partido, advirtió, no es un tema que traiga en mente “mi prioridad es Torreón y lo demás a su tiempo, soy un hombre congruente, de trabajo, leal, lo he tratado de ser toda mi vida y no tendrá en este momento por qué ser diferente”.

Por ahora señaló, que tiene un trabajo, procurando tener una carrera política sólida, firme, congruente y responsable, anteponiendo siempre el interés colectivo por encima de lo personal y así habrá de seguir el tiempo.

Ni como empresario ni como político, las obsesiones han marcado mi trayectoria, cuando vengan los tiempos tendré que decidir, no es el momento de estar especulando cuando no es el momento de hacerlo, “las aspiraciones son unas y las obsesiones son otras”.

Cepeda González dejó de manifiesto sus aspiraciones, pero dijo que no tiene nada en mente más que tratar de ser alcalde de Torreón, lo demás en su momento, porque adelantarnos sería especular y ahorita, en un momento de incertidumbre en todo el país, lo menos que quisiera es generar anarquía.