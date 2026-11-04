Coahuila suma 61 casos de dengue y Torreón está entre los municipios con más contagios

El funcionario señaló que el registro de este año se mantiene por debajo de los 720 casos reportados en todo 2025.

TORREÓN, COAH.- Coahuila acumula 61 casos de dengue en lo que va de 2026. Saltillo, Monclova y Torreón concentran el mayor número de contagios, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez.

Indicó que la mayoría de los contagios se concentra en los municipios más poblados y que el grupo de 30 a 40 años es el que registra más casos.

Ante ese panorama, Aguirre Vázquez pidió a las familias revisar patios y azoteas, vaciar los recipientes que hayan juntado agua y retirar los objetos en desuso.

Explicó que, durante las lluvias, el agua estancada en esos espacios facilita la reproducción del mosquito transmisor.

La Secretaría de Salud refuerza en temporada de lluvias las jornadas de fumigación, retiro de cacharros y aplicación de abate, un producto que se utiliza para controlar las larvas del mosquito.

Aunque las bajas temperaturas del invierno reducen la presencia del mosquito, Aguirre Vázquez señaló que el riesgo de contagio persiste.

Por ello, dijo, las brigadas mantendrán las labores de prevención durante todo el año y pidió a la población hacer lo mismo con la limpieza en casa.