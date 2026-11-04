Coahuila suma 61 casos de dengue y Torreón está entre los municipios con más contagios

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    Coahuila suma 61 casos de dengue y Torreón está entre los municipios con más contagios
    Eliud Aguirre destacó que el grupo de 30 a 40 años de la población en Coahuila, acapara más casos de dengue. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Saltillo y Monclova también figuran entre los municipios con más casos

TORREÓN, COAH.- Coahuila acumula 61 casos de dengue en lo que va de 2026. Saltillo, Monclova y Torreón concentran el mayor número de contagios, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez.

El funcionario señaló que el registro de este año se mantiene por debajo de los 720 casos reportados en todo 2025.

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Indicó que la mayoría de los contagios se concentra en los municipios más poblados y que el grupo de 30 a 40 años es el que registra más casos.

Ante ese panorama, Aguirre Vázquez pidió a las familias revisar patios y azoteas, vaciar los recipientes que hayan juntado agua y retirar los objetos en desuso.

Explicó que, durante las lluvias, el agua estancada en esos espacios facilita la reproducción del mosquito transmisor.

La Secretaría de Salud refuerza en temporada de lluvias las jornadas de fumigación, retiro de cacharros y aplicación de abate, un producto que se utiliza para controlar las larvas del mosquito.

Aunque las bajas temperaturas del invierno reducen la presencia del mosquito, Aguirre Vázquez señaló que el riesgo de contagio persiste.

Por ello, dijo, las brigadas mantendrán las labores de prevención durante todo el año y pidió a la población hacer lo mismo con la limpieza en casa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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