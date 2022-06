Descartan regreso de delincuencia organizada a Torreón; detenido por GRL pertenece a una banda

TORREÓN, COAH.- El Comisario de Seguridad Pública en Torreón, César Perales Esparza, descartó el regreso de la delincuencia organizada a la región y dijo que el individuo que detuvo al Grupo de Reacción Laguna (GRL), más bien es integrante de una banda dedicada a la exportación de vehículos robados.

El GRL de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, detuvo esta madrugada a un sujeto que traía un Mercedes Benz robado que tripulaba, le encontró una caja de tiros útiles y cartuchos percutidos en las afueras de una residencia en la colonia Torreón Jardín.

Comentó que tienen información de que al menos el 10 por ciento de vehículos con informe de robo son enviados a otros países, principalmente de Centro América, que es el destino de los carros robados en México, pero será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que informe del caso de esta mañana.

TE PUEDE INTERESAR: Cierre de bar en Torreón fue por no contar con licencia de alcoholes

En el informe la reunión semanal de seguridad pública, el jefe policíaco de Torreón, dijo durante otra parte, que el robo de artículos en las tiendas siempre ha existido y no hay otra sinergia más que estar atentos y coordinados con el área jurídica y su área de seguridad privada.

Explicó que la gente que se dedica a eso, nunca no lo va a dejar de hacer; existen casos de que la persona estuvo en prisión preventiva de seis meses y vuelve a la actividad, porque no es un delito grave, no hay violencia, apuntó.

En lo general, comentó que esta semana la ciudad transcurrió sin actividad relevante en cuanto a robos, solo se produjo un caso de farderismo, unas mujeres intentaron sustraer mercancías, pero la empresa de seguridad privada dio aviso a tiempo y no se rompió la acción.