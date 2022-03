El alcalde de Torreón solo participará en operativo de seguridad y protección de la población el 10 de abril

TORREÓN, COAH.- “Participaré en la Consulta para la Revocación de Mandato, como ciudadano y como alcalde y haré todo lo que me toca hacer acatando las determinaciones de la autoridad federal y en las acciones que se relacionen a la seguridad de quienes sí acudan a ejercer su derecho”, dijo el alcalde priista de Torreón Román Alberto Cepeda González.

Cuando se le preguntó que, si acudiría a votar, categóricamente dijo “¡Por supuesto que no! Participaré como ciudadano haciendo las tareas que hoy tengo como alcalde, todos los días, todo el día y a toda hora, lo demás bueno, no es un tema que nos ocupe, ya lo hemos anunciado”, y dijo que el próximo 10 de abril, estará pendiente solamente como autoridad.

“Todo lo que conlleve a estar atento para que este ejercicio se lleve de manera tranquila, si, por supuesto que lo tenemos previsto en todos los sentidos”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca Román Alberto colecta de la Cruz Roja Delegación Torreón

Cabe recordar que Cepeda participó el pasado fin de semana en el Consejo Político Estatal del PRI, evento en el cual el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dejó en claro que su partido no apoya la consulta de revocación de mandato e incluso lanzó consignas en contra del Gobierno Federal.

Román Alberto Cepeda no menosprecio ninguna de las obligaciones que le impone la ley para el desarrollo de este proceso, porque dijo, todo lo que pase en Torreón nos ocupa y nos preocupa, no importa si es del orden estatal o federal, y esta no es la excepción.