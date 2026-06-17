La Gran Vendimia de Parras alista su quinta edición con más de 200 etiquetas de vino

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Torreón
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    La Gran Vendimia de Parras alista su quinta edición con más de 200 etiquetas de vino
    Autoridades y organizadores presentaron en La Laguna la quinta edición de La Gran Vendimia de Parras 2026. SANDRA GÓMEZ

La Gran Vendimia de Parras 2026 se realizará el 11 de julio con la participación de casas vinícolas, chefs y productores, consolidándose como uno de los principales eventos turísticos y gastronómicos de Coahuila

TORREÓN, COAH.- La quinta edición de La Gran Vendimia de Parras 2026 fue presentada en La Laguna por autoridades estatales y representantes del sector vitivinícola, quienes destacaron la relevancia de este encuentro como uno de los eventos gastronómicos y turísticos más importantes del norte de México.

La encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Elena Moncada Zertuche, informó que el festival se llevará a cabo el próximo 11 de julio en las instalaciones del Hotel Rincón del Montero, en Parras de la Fuente, consolidándose como una vitrina para promover la producción vinícola, la gastronomía regional y los atractivos turísticos del estado.

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La funcionaria señaló que este evento forma parte de la estrategia estatal para fortalecer el turismo enológico y complementar las distintas vendimias que se desarrollan durante el año en municipios como General Cepeda, Ramos Arizpe, Arteaga y el propio Parras, considerado la cuna del vino en América.

Por su parte, Jesús Sánchez del Valle, organizador de La Gran Vendimia, detalló que para esta edición se contará con la participación de importantes casas vinícolas y más de 200 etiquetas de vino, además de una amplia oferta gastronómica integrada por restaurantes y chefs provenientes de ciudades como Saltillo, Monterrey, Monclova y Torreón.

Destacó que el festival se ha consolidado como un referente nacional dentro del turismo enológico, atrayendo año con año a visitantes de distintas entidades del país. Recordó que históricamente el evento registra una asistencia superior a las 2 mil 500 personas, generando una importante derrama económica para el Pueblo Mágico y la región.

En el marco de la presentación, Fernando Madero, presidente de la Asociación de Vinos de Coahuila, subrayó la importancia de impulsar el consumo de productos locales y reconocer la calidad de los vinos elaborados en la entidad.

Indicó que Coahuila mantiene una posición estratégica dentro de la industria vitivinícola nacional al aportar aproximadamente el 25 por ciento de la producción de vino en México, cifra que refleja el crecimiento sostenido del sector y el prestigio alcanzado por las bodegas coahuilenses en mercados nacionales e internacionales.

Los organizadores coincidieron en que La Gran Vendimia de Parras representa una oportunidad para fortalecer la identidad vinícola del estado, promover el turismo y generar espacios de convivencia en torno a una de las actividades productivas con mayor tradición en la entidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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