Miguel Riquelme alista coordinador especial para transformar el transporte público

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Miguel Riquelme alista coordinador especial para transformar el transporte público
    Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la creación de una coordinación especial que dará seguimiento al proyecto de modernización del transporte público en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón designará a un coordinador especial para encabezar la modernización del transporte público

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís alista el nombramiento de un coordinador especial que tendrá bajo su responsabilidad el proyecto integral de modernización del transporte público, una de las acciones prioritarias de la segunda etapa de la administración municipal 2025-2027.

El nuevo funcionario será responsable de articular las mesas de trabajo con concesionarios, autoridades estatales, instituciones financieras y dependencias municipales, así como de dar seguimiento a la renovación de rutas, unidades, sistemas de pago e infraestructura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-impulsa-la-convivencia-y-el-deporte-con-la-mejora-de-espacios-publicos-DD22300146

Riquelme Solís precisó que la designación no implicará, por el momento, un cambio en la Dirección de Transporte Público, sino la incorporación de un perfil encargado exclusivamente de conducir y acelerar este proyecto estratégico para la movilidad de Torreón.

El nombramiento se sumará a los ajustes realizados recientemente en la estructura municipal, entre ellos la llegada de Gerardo Márquez Guevara a la Consejería Jurídica; de José Ignacio Máynez Varela a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, y de David Gerardo Fernández Hernández al Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

El presidente municipal explicó que, desde que asumió el cargo, ha sostenido diversas reuniones con empresarios y concesionarios para construir acuerdos que permitan transformar el servicio sin afectar su continuidad ni excluir a alguno de los grupos que actualmente operan las rutas urbanas.

La propuesta contempla la conformación de un ”proyecto madre” que integre a todos los transportistas bajo lineamientos comunes de operación, aunque cada empresa pueda utilizar diferentes modalidades de cobro electrónico.

Para ello, el Ayuntamiento proyecta desarrollar una plataforma central que permita homologar y administrar los distintos sistemas de prepago, facilitando a los usuarios el acceso al servicio y generando mayor control y transparencia sobre la operación de las rutas.

Además de la reorganización de los recorridos y la incorporación de tecnología, el plan contempla aprovechar parte de la infraestructura construida para el antiguo Metrobús, como estaciones y carriles, los cuales deberán ser rehabilitados y adaptados al nuevo modelo de movilidad. El proyecto será desarrollado en coordinación con el Gobierno del Estado y los concesionarios.

UNIDADES NUEVAS, REQUISITO PARA AUMENTAR LA TARIFA

Riquelme Solís reiteró que cualquier modificación a la tarifa estará condicionada a una mejora real y comprobable del servicio, principalmente mediante la incorporación de autobuses nuevos.

“Sin unidades nuevas no hay nueva tarifa”, enfatizó el alcalde al señalar que no se autorizará un incremento únicamente para fortalecer los ingresos de los concesionarios, sino que deberá existir una contraprestación directa para los usuarios.

La administración municipal también analiza esquemas de financiamiento que permitan a los transportistas renovar gradualmente sus flotillas, debido a que la adquisición de autobuses representa uno de los principales retos económicos del proyecto.

La primera etapa de modernización deberá quedar lista entre diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras que el modelo completo —con nuevas unidades, rutas reorganizadas, sistemas de prepago integrados e infraestructura rehabilitada— tiene como fecha límite mayo de 2027.

El alcalde aseguró que dará seguimiento personal a las negociaciones y al diseño del modelo de operación, con el propósito de garantizar que Torreón cuente con un transporte público más ordenado, seguro, moderno y eficiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más agujeros a los pozos

Más agujeros a los pozos
true

El Saltillo de ayer
true

POLITICÓN: Xavier Herrera regresa al SIMAS Torreón con la encomienda de poner orden
Exigen que la empresa pague los salarios adeudados o entregue una liquidación al 100 por ciento.

Trabajadores bloquean bulevar Isidro López en Saltillo para exigir pago de salarios o liquidación
La Policía Ambiental y Dignidad Animal A.C. presentaron denuncias para investigar el presunto caso de maltrato.

Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal
Isaac del Toro resistió el exigente ascenso al Plateau de Solaison para completar el podio de la jornada.

Isaac del Toro supera una caída, acaba tercero en la Etapa 15 y escala al podio del Tour de Francia
“Para nosotros, ese déficit constituye una emergencia, ya que representa empleos y producción que se trasladan al extranjero en lugar de quedarse aquí”, declaró Jaimeson Greer.

Viene una nueva ola de aranceles de Estados Unidos a finales de julio, advierte Greer
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el gobernador de la región de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky (no aparece en la imagen), en el Kremlin en Moscú, Rusia.

El proyecto de ley para sancionar a Rusia plantea un dilema para Trump