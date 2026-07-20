Miguel Riquelme alista coordinador especial para transformar el transporte público

El nuevo funcionario será responsable de articular las mesas de trabajo con concesionarios, autoridades estatales, instituciones financieras y dependencias municipales, así como de dar seguimiento a la renovación de rutas, unidades, sistemas de pago e infraestructura.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís alista el nombramiento de un coordinador especial que tendrá bajo su responsabilidad el proyecto integral de modernización del transporte público, una de las acciones prioritarias de la segunda etapa de la administración municipal 2025-2027.

Riquelme Solís precisó que la designación no implicará, por el momento, un cambio en la Dirección de Transporte Público, sino la incorporación de un perfil encargado exclusivamente de conducir y acelerar este proyecto estratégico para la movilidad de Torreón.

El nombramiento se sumará a los ajustes realizados recientemente en la estructura municipal, entre ellos la llegada de Gerardo Márquez Guevara a la Consejería Jurídica; de José Ignacio Máynez Varela a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, y de David Gerardo Fernández Hernández al Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

El presidente municipal explicó que, desde que asumió el cargo, ha sostenido diversas reuniones con empresarios y concesionarios para construir acuerdos que permitan transformar el servicio sin afectar su continuidad ni excluir a alguno de los grupos que actualmente operan las rutas urbanas.

La propuesta contempla la conformación de un ”proyecto madre” que integre a todos los transportistas bajo lineamientos comunes de operación, aunque cada empresa pueda utilizar diferentes modalidades de cobro electrónico.

Para ello, el Ayuntamiento proyecta desarrollar una plataforma central que permita homologar y administrar los distintos sistemas de prepago, facilitando a los usuarios el acceso al servicio y generando mayor control y transparencia sobre la operación de las rutas.

Además de la reorganización de los recorridos y la incorporación de tecnología, el plan contempla aprovechar parte de la infraestructura construida para el antiguo Metrobús, como estaciones y carriles, los cuales deberán ser rehabilitados y adaptados al nuevo modelo de movilidad. El proyecto será desarrollado en coordinación con el Gobierno del Estado y los concesionarios.

UNIDADES NUEVAS, REQUISITO PARA AUMENTAR LA TARIFA

Riquelme Solís reiteró que cualquier modificación a la tarifa estará condicionada a una mejora real y comprobable del servicio, principalmente mediante la incorporación de autobuses nuevos.

“Sin unidades nuevas no hay nueva tarifa”, enfatizó el alcalde al señalar que no se autorizará un incremento únicamente para fortalecer los ingresos de los concesionarios, sino que deberá existir una contraprestación directa para los usuarios.

La administración municipal también analiza esquemas de financiamiento que permitan a los transportistas renovar gradualmente sus flotillas, debido a que la adquisición de autobuses representa uno de los principales retos económicos del proyecto.

La primera etapa de modernización deberá quedar lista entre diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras que el modelo completo —con nuevas unidades, rutas reorganizadas, sistemas de prepago integrados e infraestructura rehabilitada— tiene como fecha límite mayo de 2027.

El alcalde aseguró que dará seguimiento personal a las negociaciones y al diseño del modelo de operación, con el propósito de garantizar que Torreón cuente con un transporte público más ordenado, seguro, moderno y eficiente.