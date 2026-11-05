Muere adulto mayor en incendio de vivienda en San Pedro, Coahuila
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Un hombre de 77 años fue localizado inconsciente durante un incendio en su vivienda, en la colonia Las Américas de San Pedro; murió pese a recibir atención médica
SAN PEDRO, COAHUILA.- Un hombre de 77 años murió la noche del miércoles durante un incendio en una casa de la colonia Las Américas, en San Pedro, Coahuila. Las primeras indagatorias apuntan a que pudo haber fallecido por inhalación de humo.
El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 23:26 horas del 4 de noviembre. Rescatistas de Protección Civil y Bomberos acudieron a la vivienda, ubicada en el cruce de la calle Novena y Leandro Valle, y encontraron a Juan Antonio Martínez inconsciente en una de las habitaciones.
El hombre fue puesto a resguardo y recibió atención médica, pero ya no presentaba signos vitales, pese a los esfuerzos de los especialistas.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia para determinar oficialmente la causa de muerte.