Muere adulto mayor en incendio de vivienda en San Pedro, Coahuila

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    Muere adulto mayor en incendio de vivienda en San Pedro, Coahuila
    Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio ubicado en el cruce de Novena y Leandro Valle. SANDRA GÓMEZ

Un hombre de 77 años fue localizado inconsciente durante un incendio en su vivienda, en la colonia Las Américas de San Pedro; murió pese a recibir atención médica

SAN PEDRO, COAHUILA.- Un hombre de 77 años murió la noche del miércoles durante un incendio en una casa de la colonia Las Américas, en San Pedro, Coahuila. Las primeras indagatorias apuntan a que pudo haber fallecido por inhalación de humo.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 23:26 horas del 4 de noviembre. Rescatistas de Protección Civil y Bomberos acudieron a la vivienda, ubicada en el cruce de la calle Novena y Leandro Valle, y encontraron a Juan Antonio Martínez inconsciente en una de las habitaciones.

$!La Fiscalía General del Estado trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa oficial de muerte.
La Fiscalía General del Estado trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa oficial de muerte. SANDRA GÓMEZ
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$!Un hombre de 77 años murió durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Las Américas, en San Pedro.
Un hombre de 77 años murió durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Las Américas, en San Pedro. SANDRA GÓMEZ

El hombre fue puesto a resguardo y recibió atención médica, pero ya no presentaba signos vitales, pese a los esfuerzos de los especialistas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia para determinar oficialmente la causa de muerte.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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