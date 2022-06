¿Presidenciable? Para nada, responde Miguel Riquelme, Gobernador de Coahuila y añade que tampoco aceptará embajadas

TORREÓN, COAH.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se descartó como posible aspirante del PRI a la Presidencia de la República, y dijo que su interés es terminar su gobierno en Coahuila, y que tampoco aceptará embajadas.

Ser Gobernador es una responsabilidad y un compromiso con la sociedad que voy a cumplir, expresó ayer en conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR: Vendrá Bárbara de Regil a Saltillo; ofrecerá plática motivacional

“Tengo los pies en la tierra, no ando aspirando a nada más, quiero terminar bien la encomienda que me dio la sociedad y no tendría por qué estar tampoco abonando a los momentos por los cuales está pasando el partido de forma negativa”, dijo Riquelme Solís.

Explicó que es gobernador priista a mucho orgullo y que su obligación es gobernar bien, para que su partido tenga la mayor facilidad de convencer al electorado en el proceso presidencial.

COORDINACIÓN CON DURANGO

Luego de que se declarara a Esteban Villegas como gobernador electo del Estado de Durango, el mandatario coahuilense dijo que se va a poder seguir trabajando en conjunto con las autoridades de aquella entidad, de manera coordinada y ordenada, para dar seguridad y tranquilidad a la sociedad de la Comarca Lagunera tanto de Durango como de Coahuila.

APOSTANDO A LA SEGURIDAD

La construcción del Mando Especial en La Laguna ha costado mucho, así como del Grupo Antisecuestros de la Policía Metropolitana, que ha sido todo un reto por las distintas leyes en cada entidad y los distintos reglamentos.

El trabajo coordinado con el Estado de Durango ha avanzado y ahora que entren las nuevas autoridades de Durango, se trabajará de manera conjunta.