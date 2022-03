Se compromete Román Cepeda terminar con la falta de agua en el centro de Torreón

TORREÓN, COAH.- El desabasto en el servicio de agua potable que denuncia la Cámara de Comercio de Torreón y que complica la actividad económica del primer cuadro de la ciudad, es un problema histórico que se está atendiendo, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.

En la reunión que sostuvo el edil con los socios del organismo empresarial, Mariano Serna Muñoz, presidente de la CANACO Torreón, explicó que se han recibido quejas de los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, lo mismo que se han hecho llegar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para su pronta atención, pero no han sido atendidas del todo.

“Nos dan agua solo a ciertas horas del día, no alcanzan a llenarse nuestros tinacos y eso nos está golpeando en lo económico, porque tenemos que comprar agua o llenar nuestras cisternas de otra manera”, expuso el dirigente de los comerciantes organizados.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Torreón se reúne con integrantes de la CANACO

La falta de agua entorpece las actividades comerciales, porque no funciona el baño, no se pueden limpiar los lugares de trabajo, no se puede dar la atención para la prevención del COVID-19 a los clientes, fue lo que denunciaron los comerciantes.

Los negocios reportan que durante la tarde se quedan sin nada de agua, por lo que hay momentos en los que ya de las llaves no sale líquido, mientras que, por la mañana, llegan a tener poca presión.

Por su parte, el alcalde dijo que estos temas no aumentaron en enero cuando tomó posesión del cargo de presidente municipal, son temas que no se han resuelto por muchos años y por eso se está reuniendo con ellos para poderlo resolver.

“Los vamos a escuchar y encontrarle de manera coordinada una solución rápida al inconveniente”, manifestó Román Cepeda.