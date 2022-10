Subsana Torreón con recursos propios la baja de participaciones federales, afirma Tesorero

TORREÓN, COAH. – “La reducción de las participaciones federales a Torreón, por el orden de los 14 millones de pesos en los últimos tres meses, no ha afectado la realización de obras y programas del municipio, ya que ha sido subsanada con recursos propios, siendo más eficientes en la cobranza de rezagos”, afirmó el tesorero municipal de Torreón, Óscar Luján.

Comentó que algunos contribuyentes con adeudos por más de cinco años que no se han acercado a pagar están recibiendo notificaciones y se les están aplicando los procedimientos administrativos para que acudan a liquidar.

No obstante, se tienen en rezago cobros por más de mil millones de pesos, pero no todo eso se puede recuperar, porque hay zonas de la ciudad verdaderamente deprimidas que no pueden pagar, a ellos no se les molesta.

En sectores residenciales de la ciudad y también comercios que adeudan el pago de predial o de licencias mercantiles, ahí sí se les está exigiendo, se les envían requerimientos y se llega a firmar convenios.

Se está llegando a contribuyentes que tienen mucho tiempo sin pagar, pero hay consideraciones para todos, en tanto que se está en proceso de cobro a los grandes deudores.