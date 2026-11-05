Torreón, entre las ciudades que más se hunden en el mundo: Nature Cities

El suelo de Torreón se hunde a un ritmo aproximado de 1.7 centímetros por año, una velocidad que coloca a la ciudad entre las 10 zonas urbanas con mayor subsidencia del mundo, de acuerdo con un estudio científico internacional publicado en octubre de 2026 en la revista Nature Cities. La investigación, realizada por especialistas de la Universidad de Pekín, China, y colaboradores de otras instituciones académicas, identificó el fenómeno mediante el análisis de imágenes satelitales de alta resolución. En el caso de Torreón, los registros muestran un descenso de aproximadamente 17 milímetros anuales.

El trabajo, titulado A global view of urban land subsidence and its changing trajectories (Una visión global de la subsidencia del suelo urbano y sus trayectorias cambiantes), fue publicado el 12 de octubre de 2026. Los investigadores estudiaron el comportamiento del terreno en 465 ciudades con más de un millón de habitantes, distribuidas en 107 países. Para establecer las variaciones de altura utilizaron imágenes obtenidas mediante interferometría por radar de apertura sintética (InSAR), correspondientes al periodo de 2014 a 2023. Esta tecnología permite detectar desplazamientos de la superficie terrestre a partir de observaciones satelitales. Los resultados ubican a Torreón entre los casos de mayor hundimiento urbano registrados en el mundo y evidencian la presión que enfrenta el terreno de la Comarca Lagunera, donde la extracción intensiva de agua subterránea y la sobreexplotación de los acuíferos están relacionadas con los procesos de compactación del suelo. La subsidencia ocurre cuando el terreno pierde volumen y desciende progresivamente. Entre sus consecuencias se encuentran afectaciones a edificios, cimientos, infraestructura urbana y redes de drenaje y alcantarillado, además de un posible incremento en los riesgos de inundación. CDMX REGISTRA EL HUNDIMIENTO MÁS ACELERADO México también destaca en el estudio por el comportamiento del suelo en la Zona Metropolitana del Valle de México. En sectores específicos de la capital se identificaron hundimientos de hasta 217 milímetros por año, equivalentes a 21.7 centímetros. Entre las áreas con mayores desplazamientos se encuentran sectores del oriente de la ciudad, como Iztapalapa y Chalco, así como zonas del antiguo vaso del Lago de Texcoco. Sin embargo, la velocidad máxima registrada en esos puntos no representa el comportamiento de toda la metrópoli. La mediana de hundimiento de Ciudad de México se estimó en aproximadamente ocho milímetros anuales, por debajo de los 17 milímetros reportados para Torreón. El caso de la capital mexicana está relacionado con las características del antiguo sistema lacustre, cuyos sedimentos arcillosos son susceptibles a compactarse, así como con la extracción de agua del subsuelo. En algunas zonas se acumulan entre 10 y 12 metros de hundimiento durante aproximadamente un siglo.

OTROS PUNTOS DE MÉXICO TAMBIÉN ENFRENTAN SUBSIDENCIA El hundimiento del terreno no se limita a Torreón y Ciudad de México. Otras regiones del país presentan problemas asociados con la extracción de agua subterránea y las características geológicas de sus suelos. En el Bajío, particularmente en sectores de Celaya y Querétaro, se han documentado hundimientos diferenciales relacionados con la sobreexplotación de acuíferos destinados al consumo urbano y las actividades agrícolas. Estos movimientos pueden provocar fallas geológicas, fracturas y grietas que afectan construcciones y vialidades. En el Valle de Toluca, Estado de México, también se registran procesos de subsidencia vinculados con la presión sobre los recursos hídricos. La demanda de agua para el abastecimiento local y las transferencias hacia la Zona Metropolitana del Valle de México incrementan la presión sobre el acuífero. Puebla y Morelia son otras ciudades donde se han identificado afectaciones en sectores urbanos y periféricos, particularmente en áreas con concentración industrial y extracción de agua subterránea. Aunque las condiciones y velocidades de hundimiento varían entre regiones, la extracción excesiva de agua es uno de los factores recurrentes. Cuando se reduce el volumen de agua que ocupa los espacios entre los materiales del subsuelo, los sedimentos pueden compactarse y provocar el descenso de la superficie. A este proceso se suman la composición arcillosa de antiguos terrenos lacustres y aluviales y la insuficiente recarga de los acuíferos. FENÓNEMO QUE REQUIERE VIGILANCIA Los investigadores advierten que la subsidencia representa un riesgo para la infraestructura y las comunidades, por lo que contar con mediciones comparables entre ciudades permite identificar las zonas más vulnerables y orientar las medidas de prevención.

No obstante, el estudio también establece limitaciones: sus resultados corresponden al periodo de nueve años comprendido entre 2014 y 2023, se concentran en el comportamiento relativo del terreno dentro de los límites urbanos y presentan mayores incertidumbres en lugares con escasas estaciones terrestres de referencia. Por ello, los autores consideran necesario mantener el monitoreo para determinar si las tendencias de hundimiento continúan, se aceleran o disminuyen. En el caso de Torreón, los 17 milímetros anuales identificados por las observaciones satelitales colocan a la ciudad entre los puntos de atención internacional por la velocidad con la que desciende su superficie.

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