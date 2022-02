Violencia hacia la niñez es mucho peor de lo que imaginamos: Selina Bremer

La violencia hacia la niñez va en aumento a partir de los últimos siete años, pero a raíz del confinamiento por la pandemia de COVID-19, aumentó en un 300 por ciento y parece no detenerse, al contrario, se agudiza, especificó la señora Selina Bremer de Cepeda.

En el curso sobre Trauma Complejo y Abuso Sexual, dirigido a capacitar a los profesionales de psicología, preferentemente a las trabajadoras sociales y cuidadoras que enfrentan la problemática de violencia o abuso físico hacia los menores, dijo que el DIF Torreón, pretende proporcionarles las herramientas necesarias en cómo reparar el daño emocional de las víctimas.

Se dieron cita las presidentas honorarias de 25 DIF municipales y su personal de psicología, educadoras y diferentes organismos preocupados por el tema y que trabajan en la problemática.

El abuso infantil en Torreón es grave, como en todo el Estado, es un fenómeno que se detectó en campaña y se optó por empezar con capacitaciones, los casos que llegan diariamente a Casa Cuna y a Casa-Hogar, van en aumento, detalló.

En Casa Cuna se evita que menores sean víctimas de abandono, mal trato o algún tipo de abuso; actualmente tiene 38 menores en resguardo y ahí mismo opera la guardería.

Después de Casa Cuna pasan a Casa Hogar y ahí pueden permanecer de los 8 hasta antes de los 18 años de edad, si son separados de su núcleo familiar.

Lo ideal que esos niños y adolescentes vuelvan a sus familias, pero cuando las condiciones no son favorables, no procede, o porque los padres no están en condiciones, es cuando ingresan.

La entrevistada aceptó que existen muchos casos de abuso que ocurren en la invisibilidad y que también ponen en riesgo el desarrollo, la integridad, la dignidad y la propia vida de las niñas, niños y adolescentes.

Y es que la violencia hacia la niñez no son hechos aislados, es un fenómeno que constantemente va a en aumento, a pesar de que no se contemplan los casos que no son identificados, por lo que es posible estimar que la situación es mucho peor de lo que imaginamos, precisó.