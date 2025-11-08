Viva una noche con Nadine Sierra: la ópera llega al corazón de Torreón

TORREÓN, COAH.- El próximo miércoles 12 de noviembre, el Teatro Isauro Martínez será escenario de una velada única con la presentación de la soprano estadounidense Nadine Sierra, una de las voces más destacadas del panorama operístico internacional.

El evento forma parte del Festival del Mitote Lagunero y será a beneficio de los programas sociales del DIF Torreón.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer, extendió la invitación a la ciudadanía para disfrutar de una experiencia cultural de alto nivel y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria.

“Es un honor para Torreón recibir a una artista del nivel de Nadine Sierra. Invitamos a las familias laguneras a acompañarnos en este concierto único, que además de ofrecer una experiencia cultural de primer nivel tiene un fin noble: apoyar los programas sociales del DIF”, expresó.