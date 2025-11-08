Viva una noche con Nadine Sierra: la ópera llega al corazón de Torreón
El recital se realizará el miércoles 12 de noviembre en el Teatro Isauro Martínez, dentro del Festival del Mitote Lagunero
TORREÓN, COAH.- El próximo miércoles 12 de noviembre, el Teatro Isauro Martínez será escenario de una velada única con la presentación de la soprano estadounidense Nadine Sierra, una de las voces más destacadas del panorama operístico internacional.
El evento forma parte del Festival del Mitote Lagunero y será a beneficio de los programas sociales del DIF Torreón.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón: reforestan plaza en Jacarandas con apoyo del Centro de Justicia Municipal
La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer, extendió la invitación a la ciudadanía para disfrutar de una experiencia cultural de alto nivel y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria.
“Es un honor para Torreón recibir a una artista del nivel de Nadine Sierra. Invitamos a las familias laguneras a acompañarnos en este concierto único, que además de ofrecer una experiencia cultural de primer nivel tiene un fin noble: apoyar los programas sociales del DIF”, expresó.
La directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, destacó que lo recaudado se destinará a los programas de atención integral, salud, alimentación y desarrollo humano, en beneficio de los grupos más vulnerables del municipio.
“Cada boleto representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestros programas. Agradecemos el apoyo de la ciudadanía, que con su asistencia contribuye a mejorar la calidad de vida de más familias torreonenses”, señaló.
Nadine Sierra se presentará acompañada al piano por Ángel Rodríguez, en un recital que promete una noche de elegancia y emoción musical.
TE PUEDE INTERESAR: Supervisan centros de rehabilitación en Torreón para garantizar atención digna
Los boletos ya están disponibles en Ciudad DIF Torreón, ubicada en Calzada de los Continentes 500, colonia Las Etnias. Los costos son de 500 pesos en galería, 800 pesos en mezzanine y mil 500 pesos en planta baja. Para mayores informes y pagos por transferencia, el público puede comunicarse al teléfono 871 888 07 75.