Viva una noche con Nadine Sierra: la ópera llega al corazón de Torreón

Torreón
/ 8 noviembre 2025
    Viva una noche con Nadine Sierra: la ópera llega al corazón de Torreón
    El recital se realizará el miércoles 12 de noviembre en el Teatro Isauro Martínez, dentro del Festival del Mitote Lagunero. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El recital se realizará el miércoles 12 de noviembre en el Teatro Isauro Martínez, dentro del Festival del Mitote Lagunero

TORREÓN, COAH.- El próximo miércoles 12 de noviembre, el Teatro Isauro Martínez será escenario de una velada única con la presentación de la soprano estadounidense Nadine Sierra, una de las voces más destacadas del panorama operístico internacional.

El evento forma parte del Festival del Mitote Lagunero y será a beneficio de los programas sociales del DIF Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: reforestan plaza en Jacarandas con apoyo del Centro de Justicia Municipal

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer, extendió la invitación a la ciudadanía para disfrutar de una experiencia cultural de alto nivel y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria.

“Es un honor para Torreón recibir a una artista del nivel de Nadine Sierra. Invitamos a las familias laguneras a acompañarnos en este concierto único, que además de ofrecer una experiencia cultural de primer nivel tiene un fin noble: apoyar los programas sociales del DIF”, expresó.

$!Los recursos obtenidos fortalecerán los programas sociales del DIF Torreón en apoyo a los sectores más vulnerables.
Los recursos obtenidos fortalecerán los programas sociales del DIF Torreón en apoyo a los sectores más vulnerables. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, destacó que lo recaudado se destinará a los programas de atención integral, salud, alimentación y desarrollo humano, en beneficio de los grupos más vulnerables del municipio.

“Cada boleto representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestros programas. Agradecemos el apoyo de la ciudadanía, que con su asistencia contribuye a mejorar la calidad de vida de más familias torreonenses”, señaló.

Nadine Sierra se presentará acompañada al piano por Ángel Rodríguez, en un recital que promete una noche de elegancia y emoción musical.

TE PUEDE INTERESAR: Supervisan centros de rehabilitación en Torreón para garantizar atención digna

Los boletos ya están disponibles en Ciudad DIF Torreón, ubicada en Calzada de los Continentes 500, colonia Las Etnias. Los costos son de 500 pesos en galería, 800 pesos en mezzanine y mil 500 pesos en planta baja. Para mayores informes y pagos por transferencia, el público puede comunicarse al teléfono 871 888 07 75.

Temas


Arte
Música

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia