Trabajador cae al colocar adornos navideños en plaza comercial de Saltillo y fallece

El domingo 18 de diciembre, Benjamín murió tras sufrir una caída de aproximadamente dos metros, mientras instalaba adornos navideños en una plaza comercial al norte de Saltillo.

Benjamín, de 61 años, y su amigo Juan estaban colgando las luces y los adornos de navidad en la fachada cuando cayó del negocio, ubicado en los bulevares Luis Donaldo Colosio y Venustiano Carranza.

Posterior al golpe, quedó inconsciente y en esas condiciones se lo llevaron al Hospital General, donde lo ingresaron al área de terapia intensiva y reportaron con traumatismo de cráneo severo.

No obstante, se informó que una ambulancia de Cruz Roja a cudió a socorrerlo, pero no alcanzó atender al trabajador porque había sido llevado al centro médico en vehículo particular.

Sin embargo, fue durante la tarde de este martes que los médicos confirmaron el fallecimiento de Benjamín. Sus restos fueron llevados al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle autopsia de ley.

Por otro lado, la esposa de la víctima dijo desconocer para qué empresa laboraba y que respondan por gastos hospitalarios y funerarios.