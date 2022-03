“Trabajo Social hizo justicia”; celebran en redes sociales destitución del director Jesús Acevedo

Ante los hechos, algunos alumnos y alumnas calificaron a través de redes sociales el hecho como algo histórico, pues anteriormente esto no había sucedido en la Facultad de Trabajo Social, pero sí en la Facultad de Ciencias Químicas y de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

“Acevedo y su administración cometieron muchos errores, anduvieron amenazando a los alumnos para que no votaran, por favor que aprenda a perder de una manera coherente, todo se hizo de manera legal, que no acepte perder no es nuestro problema”, señaló en redes una alumna.

No obstante, la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios confirmó a VANGUARDIA, que no existe hasta el momento alguna denuncia en contra de Acevedo por los señalamientos de los que fue objeto durante la manifestación de la semana pasada.