‘Transición será ordenada, amistosa y transparente’, Roberto de los Santos

“Porque queremos que la próxima administración arranque bien, entregaremos la estafeta en las mejores condiciones, de manera amistosa y con transparencia”, aseguro, Roberto de los Santos Vázquez.

El alcalde de Acuña dijo que ha iniciado el proceso de entrega-recepción del Gobierno municipal y se ha pedido que todo esté muy bien detallado, que todas las direcciones junto con Contraloría especifiquen bien lo que se entrega, “para que luego no haya quejas”.

“Queremos que todas las direcciones tengan muy bien especificado. No queremos que pase lo que ha pasado en otras administraciones, en donde luego hay quejas de que no les entregaron de manera propia, de que no se hizo de una manera amistosa. Aquí lo que queremos es que las cosas se hagan bien”, mencionó.

Y es que insistió en que lo que se pretende es que la próxima administración arranque sus labores sin contra tiempo, persiguiendo el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Sobre las obras proyectadas para su Gobierno, De los Santos aseguro que no quedara inconclusa alguna y todas deberán ser entregadas a más tardar a finales del presente mes.