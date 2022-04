Tránsitos de Saltillo ponen a salvo a bebé

Una familia se encuentra agradecida con los elementos de Tránsito Municipal de Saltillo, luego que les abrieron paso para trasladar de urgencia a una menor que sufrió una convulsión.

Todo ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde, cuando el matrimonio conformado por Arturo Ballesteros y Elizabeth Guadalupe se encontraban en su domicilio ubicado en colonia La Valencia, ubicada la poniente de Saltillo.

La bebé de nombre Dulce de tan solo nueve meses, sufrió un accidente al caerse de la cama.

De manera inmediata abordaron a la niña al vehículo de su propiedad que es un Ford Scort, modelo 1998 para dirigirse a las instalaciones de Cruz Roja.

En el trayecto la bebé convulsionó, y el conductor Arturo se vio en complicaciones al ingresar al tráfico vehicular que había en el cruce del periférico Echeverría y Avenida 20 de Noviembre a la altura de la colonia Las Torres.

En eso al ver en circulación la patrulla M-1446 y tras hacerle señas a los oficiales que iban a bordo, José Manuel Rodríguez Molina y José Guadalupe Cardona Cruz, estos detuvieron su marcha.

Al enterarse de la situación de la bebé asesoraron a la mamá (Elizabeth) que mantuviera checando el pulso y la tomara en brazos para abrir paso.

Los oficiales pusieron en marcha torreta y sirena, para tomar al oriente y sur por los puentes vehiculares de periférico Echeverría, hasta que llegaron al área de urgencias de Cruz Roja, donde la bebé ingresó inconsciente.

Los oficiales tomaron datos de la menor y papás para un parte informativo.

Más tarde los médicos informaron que a la menor se le sometió a pruebas de rayos X, donde le descartaron una fractura en cráneo.

Luego la regresaron a urgencias para valoración y cerca de las 6:30 de la tarde la dieron de alta.

“Fue muy complicado cuando me veo en el tráfico la niña convulsionó, los carros que no me dejaban pasar, le hice señas a la patrulla y fue como me abrió pasó, si no llego a tiempo la niña ahí hubiera quedado” dijo el afectado a VANGUARDIA.

Los padres de la bebé se despidieron con agradecimiento y abrazos con los oficiales.

“Lo que hicimos fue ver las condiciones de la niña y asesorar a la mamá que le checara el pulso” dijo José Guadalupe Cardona.