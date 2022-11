Usan tecnología contra el crimen organizado en ‘Brecha del Gas’, ante incomunicación, instalan torres

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, informó que ya se ha implementado mayor tecnología en el norte del Estado, al considerarse una de las zonas más peligrosas, donde se han encontrado indicios de intentos de operación del crimen organizado.

En específico, la Secretaria aseveró que la tecnología más reciente que han incorporado a las corporaciones de seguridad para sus tareas, son torres de comunicación, las cuales están localizadas en la zona conocida como “la Brecha del Gas”, donde convergen las entidades de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

“Ahí es donde más enfrentamientos hemos tenido a lo largo de esta administración. Esta brecha no tenía comunicación”, explicó Villarreal.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: blindada la Región Centro contra crimen organizado

La Secretaria dijo que entre algunos de los motivos por los cuales dicha zona se encontraba abandonada, era debido a que la responsabilidad de la seguridad no estaba bien definida, al considerarse un punto que es territorio de tres entidades.

“Ya hay inversión ahí. Hay unas torres que son movibles, y así empezamos, y ahora ya tenemos unas torres fijas, los enlaces y toda la tecnología para que ya se pueda tener comunicación en aquella área”, apuntó.

Asimismo, Villarreal señaló que siguen desmantelando otro tipo de artefactos con los que los miembros del crimen organizado sostenían comunicación, sin embargo, todavía se encuentran trabajando en identificar si existen otros indicios sobre este tema.

“Últimamente no hemos tenido enfrentamientos, pero no podemos decir que no va a haber. En la región Norte no son solo los temas de migración, sino también este, donde sabemos que ciertos cárteles imperan en entidades vecinas, y este es uno de los puntos donde ellos tratan de entrar al Estado”, mencionó.

RELACIONADO: Sin detenidos por hallazgo de mujer baleada en un campo minero de Nueva Rosita, Coahuila

En lo que va de este año se han reportado al menos seis enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles armados, tan solo en la zona norte de la entidad.

Los intentos del crimen por irrumpir en Coahuila se han dado desde hace varios años, al menos desde 2019, cuando se dio un fuerte enfrentamiento en la cabecera de Villa Unión, en donde fallecieron al menos 20 personas.