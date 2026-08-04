UTC participa en el Encuentro Binacional de Formación Dual Costa Rica–Coahuila
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El evento se realizó en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) participó en el Encuentro Binacional de Formación Dual “Saberes que se Encuentran”, celebrado este martes en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), con el propósito de fortalecer la cooperación académica internacional y la vinculación entre el sector educativo y el productivo.
El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, encabezó la delegación de la institución, integrada por estudiantes y directores académicos de las distintas áreas, quienes formaron parte de las actividades desarrolladas durante la jornada.
La ceremonia inaugural fue presidida por el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, quien destacó la relevancia de la colaboración internacional como una herramienta para impulsar la formación académica y el desarrollo profesional de las y los jóvenes.
Como parte del programa, la Universidad Tecnológica de Coahuila participó en las mesas de trabajo Costa Rica–Coahuila, un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas enfocado en consolidar el Modelo de Educación Dual.
Durante las sesiones se analizaron estrategias orientadas a fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y el sector empresarial, con el objetivo de responder a las necesidades del mercado laboral y ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes.
La UTC destacó que su participación en este encuentro reafirma su compromiso con la preparación de profesionistas altamente capacitados y con el impulso a la cooperación académica internacional, mediante esquemas educativos alineados con las demandas del entorno productivo.