UTC participa en el Encuentro Binacional de Formación Dual Costa Rica–Coahuila

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, encabezó la delegación de la institución, integrada por estudiantes y directores académicos de las distintas áreas, quienes formaron parte de las actividades desarrolladas durante la jornada.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) participó en el Encuentro Binacional de Formación Dual “Saberes que se Encuentran”, celebrado este martes en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), con el propósito de fortalecer la cooperación académica internacional y la vinculación entre el sector educativo y el productivo.

La ceremonia inaugural fue presidida por el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, quien destacó la relevancia de la colaboración internacional como una herramienta para impulsar la formación académica y el desarrollo profesional de las y los jóvenes.

Como parte del programa, la Universidad Tecnológica de Coahuila participó en las mesas de trabajo Costa Rica–Coahuila, un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas enfocado en consolidar el Modelo de Educación Dual.

Durante las sesiones se analizaron estrategias orientadas a fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y el sector empresarial, con el objetivo de responder a las necesidades del mercado laboral y ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes.

La UTC destacó que su participación en este encuentro reafirma su compromiso con la preparación de profesionistas altamente capacitados y con el impulso a la cooperación académica internacional, mediante esquemas educativos alineados con las demandas del entorno productivo.