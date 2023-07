Van 203 multas y 92 motos aseguradas con operativos de Tránsito y Movilidad en Torreón

TORREÓN, COAH.- A dos semanas de iniciar los operativos en contra de motociclistas sin casco, se han aplicado en la ciudad 203 multas y 92 motos han sido aseguradas, en una cruzada por disminuir los accidentes que involucran estos vehículos y reportan cifras al alza.

Luis Morales, titular de Tránsito y Movilidad Urbana en Torreón, emitió una serie de recomendaciones luego que se reportó un accidente más y dijo que va a hacer un llamado a los padres de menores de edad, ya que los involucrados en este percance apenas tienen 17 años.

“Para nosotros es importante mantener vigentes los operativos que ustedes han observado, donde más allá de querer retirar la moto de circulación a alguien que no trae placa o licencia, es sobre quien no trae casco, porque como siempre lo hemos dicho: el casco es la diferencia entre la vida y la muerte”, explicó Morales Cortés.

Agregó que son varios reportes los que tienen de accidentes de moto, si no es en La Jabonera es en la Línea Verde, en esta ocasión fue en el Paseo Morelos, por ello la presencia se va a intensificar en estas fechas.

El funcionario hizo un llamado a los padres de familia para que sean conscientes, no porque la motocicleta sea de fácil acceso quiere decir que sus hijos menores pueden ser responsables de su manejo.

“Piensan que es una bicicleta con motor y no es así, hay mucho riesgo de exposición, jóvenes que se suben y aparte de que no traen casco, traen chanclas, andan en short, no portan el mínimo equipo de seguridad para prevenir cualquier lesión”, comentó.